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Operação Nexum

Como funcionava esquema criminoso no ES ligado ao Comando Vermelho

Investigações mostraram que os criminosos traziam armas de morros do Rio de Janeiro (RJ) para os de Vitória, em ônibus e carros de passeio

Publicado em 19 de Março de 2024 às 13:39

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 mar 2024 às 13:39
PF faz operação no ES para prender criminosos ligados à facção do RJ
PF faz operação no ES para prender criminosos ligados à facção do RJ Crédito: Polícia Federal
Uma operação realizada pela Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (19), prendeu 11 pessoas no Espírito Santo, duas em Minas Gerais e uma em São Paulo. As investigações apuram a existência de um grupo criminoso responsável pelo tráfico interestadual de drogas e comércio ilegal de armas de fogo, que era ligado ao Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Mas, afinal, como os integrantes agiam?

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O superintendente interino da Polícia Federal no Espírito Santo, Arcelino Damasceno, explica que os alvos da operação traziam armas de morros do Rio de Janeiro para os membros do grupo na Capital capixaba. Esse armamento, além das drogas, estaria abastecendo o tráfico na Grande Vitória, pelo menos, desde o início do ano passado.
"Algumas facções do Rio forneciam armamento para os traficantes daqui e havia uma negociação pela internet. Após fechar o negócio, uns iam buscar, outros vinham trazer. Detectamos carregamentos por meio de ônibus e também por veículos de passeio"
Arcelino Damasceno - Superintendente interino da Polícia Federal no ES
"Observamos que havia um transporte de armas entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e havia uma negociação muito forte entre pessoas que estavam em zonas conflagradas aqui no Espírito Santo com traficantes de armas em grandes morros do Rio de Janeiro. Por isso, a gente acha e conclui que esse armamento vem para alimentar áreas conflagradas de morros de Vitória", conta.
A investigação começou em julho de 2023, com a prisão em flagrante de um indivíduo de 30 anos, durante fiscalização da Polícia Federal, ao desembarcar de um ônibus vindo do Rio de Janeiro. Ele transportava dois tabletes de maconha, 20 tabletes de pasta base de cocaína, uma pistola calibre .380, 1 carregador de pistola calibre .40, e 57 munições calibre .40.
Com a avanço das investigações, a Polícia Federal identificou a existência de uma rede criminosa voltada para o tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas de fogo, entre os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.
Até o momento, 11 pessoas foram presas no Espírito Santo, com idades entre 28 a 37 anos. Em Minas Gerais, os agentes prenderam duas pessoas, já em São Paulo houve uma prisão.

Entenda a operação 

A Polícia Federal realizou uma operação no Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (19), contra criminosos supostamente associados ao Comando Vermelho (CV), maior facção criminosa do Rio de Janeiro. O objetivo da ação é cumprir 18 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão temporária, expedidos pela 4ª Vara Criminal de Vitória.

PF faz operação no ES para prender criminosos ligados à facção do RJ

No cumprimento das medidas estão sendo empregados 150 policiais federais divididos em equipes de polícia judiciária e grupos de pronta intervenção policial, que contam com o apoio tático da Polícia Penal e Polícia Civil do Espírito Santo.
Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Vitória, Governador Valadares (MG) e São Paulo (SP). A investigação busca agora obter novas provas do envolvimento dos investigados e identificar outras pessoas que teriam participação nos crimes.
Caso sejam condenados, os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, cujas penas somadas podem chegar a 25 anos de reclusão, além do comércio ilegal de arma de fogo, caso seja confirmada a participação de cada investigado na compra e venda das armas, crime cuja pena máxima é de 12 anos de reclusão.

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