Megaoperação da PF no ES conta até com avião vindo de Brasília

Aeronave da PF está estacionada no pátio de aviões do Aeroporto de Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

megaoperação da Polícia Federal deflagrada no Espírito Santo , na manhã desta terça-feira (19), conta até com um avião da corporação vindo de Brasília (DF). A aeronave foi utilizada para trazer policiais até o território capixaba.

A ação tem por objetivo cumprir 18 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão temporária contra criminosos suspeitos de envolvimento com o Comando Vermelho (CV), maior facção do Rio de Janeiro. Até o momento, 11 pessoas foram presas no Espírito Santo, com idades entre 28 a 37 anos. Em Minas Gerais, os agentes prenderam duas pessoas, já em São Paulo houve uma prisão.

Dados do site flightradar24.com detalham que o avião, um Embraer E175STD, saiu de Brasília por 10h21 e aterrizou no Aeroporto de Vitória às 11h44 de terça-feira (18). Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o avião estacionado com os motores cobertos no pátio. Ainda não há previsão de até quando a aeronave vai permanecer em solo capixaba.