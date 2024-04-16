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Bairro República

Acidente entre dois carros e trailer de pastel deixa feridos em Vitória

Um dos carros estava dando ré na contramão e foi atingido por outro veículo; um trailer que vende pastel foi atingido e uma funcionária foi queimada com óleo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2024 às 13:59

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 13:59

Um acidente envolvendo um trailer e dois carros deixou três pessoas feridas no bairro República, em Vitória, na tarde desta terça-feira (16)
Um acidente envolvendo um trailer e dois carros deixou três pessoas feridas no bairro República, em Vitória, na tarde desta terça-feira (16) Crédito: Oliveira Alves
Um acidente envolvendo dois carros e um trailer de pastei deixou quatro pessoas feridas no bairro República, em Vitória, na tarde desta terça-feira (16). Devido ao impacto da colisão, uma jovem de 18 anos, que é funcionária do local que vende lanches, foi queimada com óleo quente.
A motorista de um dos automóveis contou à reportagem que estava curvando para acessar a rua Antônio Lisboa Nascimento, quando foi surpreendida por outro carro dando ré na contramão e em alta velocidade. A mulher explicou que tentou frear, mas acabou atingindo o veículo, que colidiu com o trailer de comida.
Devido à colisão, três pessoas ficaram feridas, sendo duas precisaram ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a um hospital. A terceira não precisou de atendimento médico. O estado de saúde das vítimas não foi informado.
Por nota, a Guarda Civil Municipal de Vitória informou que uma caminhonete teria sido atingida por um veículo menor na rua Antônio Lisboa Nascimento. O fluxo de veículos não foi afetado.
*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

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