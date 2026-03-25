Acidente com três veículos deixa uma pessoa ferida em Viana

Acidente entre três veículos deixa uma pessoa ferida na BR 262 em Viana Crédito: Divulgação | PRF

Um acidente entre um caminhão, uma caminhonete e um carro na BR 262, próximo ao Mirante de Viana, no Espírito Santo, deixou um motorista ferido na tarde desta quarta-feira (25). A vítima estava em uma picape Fiat Toro e ficou presa às ferragens, sendo retirada pelo Corpo de Bombeiros. Após ser estabilizada, foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) para um hospital.

Um intenso congestionamento se formou na rodovia em decorrência do acidente. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informações preliminares indicam que o caminhão apresentou falha mecânica e invadiu a contramão, provocando a colisão, que também envolveu um Volkswagen Polo.