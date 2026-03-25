Acidente com três veículos deixa uma pessoa ferida em Viana
Um acidente entre um caminhão, uma caminhonete e um carro na BR 262, próximo ao Mirante de Viana, no Espírito Santo, deixou um motorista ferido na tarde desta quarta-feira (25). A vítima estava em uma picape Fiat Toro e ficou presa às ferragens, sendo retirada pelo Corpo de Bombeiros. Após ser estabilizada, foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) para um hospital.
Um intenso congestionamento se formou na rodovia em decorrência do acidente. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informações preliminares indicam que o caminhão apresentou falha mecânica e invadiu a contramão, provocando a colisão, que também envolveu um Volkswagen Polo.
O motorista do caminhão e o filho do motorista que estava na picape não se feriram. Ainda não há informações sobre ocupantes do Polo. Após os atendimentos, equipes fizeram limpeza de pista devido ao derramamento de óleo veicular.