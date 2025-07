Acidente com cinco veículos interdita a BR 101 em Fundão

Um acidente com cinco veículos interditou a BR 101, em Fundão, na manhã desta segunda-feira (14). A Polícia Rodoviária Federal informou que as colisões ocorreram por volta de 9h30 e envolveram duas carretas (Scania e Volkwagen), duas caminhonetes (Toyota Hilux) e uma SUV (Mitsubishi Pajero). >

Informações preliminares repassadas à PRF são de que o motorista da Scania, que transportava carga de ferro, teria colidido na traseira da outra carreta e houve uma série de engavetamentos envolvendo as duas Hilux e a Pajero. Somente o condutor da Scania ficou ferido e foi levado pelo Samu/192 para um hospital na Serra. A rodovia ficou totalmente interditada no sentido Vitória e parcialmente bloqueada no sentido Ibiraçu. O fluxo foi totalmente liberado às 11h20. >