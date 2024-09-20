Quase dois mil litros de energético são apreendidos em Viana

Caminhão com o compartimento traseiro aberto e a carga apreendida Crédito: Divulgação | PRF

Cerca de 960 garrafas de energético sem nota fiscal foram apreendidas em Viana pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta sexta-feira (20). A carga irregular, sem nota fiscal, foi encontrada durante uma fiscalização no km 17 da BR 262.

Ao serem parados pela PRF, os dois ocupantes de um caminhão alegaram que o baú estava vazio e que eles se revezavam na direção, retornando de Belo Horizonte para o bairro Cobilândia, em Vila Velha. Porém os agentes abriram a parte traseira do veículo e encontraram toda a carga. Cada frasco de energético contém dois litros da bebida.

O homem que estava no banco do carona alterou a versão inicial e disse que os dois foram contratados como freelancers [prestador de serviço sem vínculo empregatício] por uma pessoa conhecida apenas por apelido para transportar a carga até Vila Velha.