'Já recebi mensagens machistas dizendo que mulher não sabe fazer conta'

As pessoas tendem a demonizar o cartão de crédito, mas eu sei que quem ganha pouco precisa do cartão de crédito para comprar um notebook para trabalhar, uma geladeira, um fogão, porque não tem esse dinheiro para pagar à vista – e são coisas caras, mas muitas vezes itens que são essenciais. Eu recomendo só utilizar cartão de banco, e não de loja, porque não tem nenhuma vantagem: você paga anuidade e tem um limite baixo. Então, é melhor ter um cartão sem anuidade e com limite um pouco vantajoso e ir usando esse valor para aumentar o limite. Se for realizar um parcelamento, termina um para começar outro. Isso é um grande problema: as pessoas fazem a parcela do celular, do notebook, da geladeira e pensam "são só dez parcelas de R$ 30, são só dez parcelas de R$ 100". Daí, quando juntam todas as parcelas, fica uma bola de neve e não conseguem pagar. Então, eu recomendo terminar um para começar outro e utilizar o cartão de crédito a seu favor. Porque é isso que o banco quer, que você faça o pagamento mínimo da fatura e fique no círculo vicioso. Ah, e se for fazer compra no cartão de crédito, é de valores altos, não é uma blusinha ou uma bala. Outra coisa, que muita gente não sabe também, é que é possível diminuir o limite do cartão de crédito no aplicativo do banco. Se você tem um limite de R$ 1 mil e recebe R$ 1 mil, você não vai gastar R$ 1 mil no cartão de crédito. Então, o ideal é diminuir, colocar um limite de R$ 100 ou R$ 200 por mês, porque aí você já tem o limite para ver que não pode gastar mais do que isso.