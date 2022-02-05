'Já recebi mensagens machistas dizendo que mulher não sabe fazer conta'

CONFIRA
Como você virou produtora de conteúdo e por que resolveu falar sobre finanças para pessoas de baixa renda?
Para além do recorte do perfil de baixa renda, com quem você fala atualmente?
Quais as principais dúvidas que você percebe que as pessoas têm?
E quais as principais dicas que você pode dar para essas pessoas?
E quais as dicas para quem quer renegociar dívidas?
Você nasceu em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, e foi a primeira da sua família, por parte de pai, a fazer ensino superior. Como é para você ter conseguido alcançar o que tem hoje?
Nesse percurso, antes de chegar onde chegou, você cometeu muitos erros? Algum financeiro?
Você sofreu ou sofre muita resistência por ser uma mulher negra na área financeira, que é majoritária e tradicionalmente masculina?
Você fala sobre sistema financeiro, MEI, investimentos... Durante a pandemia, qual você sentiu ser a principal demanda das pessoas em relação à economia e finanças?
No início da pandemia, se falava muito que todos estavam no mesmo barco. Depois, com o tempo, essa afirmação foi sendo desmontada. A possibilidade de home office, de não trabalhar e a pandemia, de forma geral, serviram para mostrar a desigualdade do nosso país?
A pandemia trouxe e vai trazer consequências econômicas. Como você acha que serão os próximos anos?
Quais os sinais que a vida financeira dá de que precisa de mudanças? Quando é possível investir?
Explicando Dinheiro, da Netflix
O título original, em inglês, é "Money, Explained". A série documental, lançada pela Netflix, tem apenas uma temporada com cinco episódios de cerca de 20 minutos. Cada um aborda um tema, mas todos focam na relação entre as pessoas e o dinheiro – e as armadilhas dela. O cartão de crédito, a tentativa de enriquecer sem esforço e a aposentadoria são alguns dos assuntos abordados. Fica a dica!