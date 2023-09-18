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Feminicídio

Morta pelo ex-marido, Fabiane tinha conquistado o sonho da casa própria

Fabiane Rizzo de Jesus, de 48 anos, deixa duas filhas, de 18 e 28 anos, e uma neta de dois anos; ela foi assassinada a facadas em Cachoeiro de Itapemirim

Redação de A Gazeta

Publicado em

18 set 2023 às 16:31
Fabiane Rizzo de Jesus, Cachoeiro
Fabiane Rizzo de Jesus, de Cachoeiro de Itapemirim, foi morta pelo ex-marido Crédito: Redes Sociais
Moradora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito SantoFabiane Rizzo de Jesus, de 48 anos, trabalhava na área de limpeza de uma escola durante o dia e cozinhava em um churrasquinho à noite. Foi com essa dupla jornada que ela conquistou a casa própria, mas teve os sonhos interrompidos no dia 9 de setembro, quando foi morta a facadas pelo ex-marido.
Em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, a irmã de Fabiane, que preferiu não se identificar, disse que a rotina de Fabiane era agitada durante a semana, por isso dormia na sua casa, no bairro Teixeira de Leite, para iniciar os compromissos logo cedo.
Segundo a irmã, Fabiane conhecia o suspeito há cerca de quatro anos, mas estava separada havia pouco mais de três meses, por não querer mais o relacionamento. Ela acredita que o homem perseguia a irmã, o que não seria a primeira vez. 
Fabiane era natural de Tijuca, zona rural de Cachoeiro, mas morava na área urbana do município havia alguns anos, no bairro Gilson Carone. A vítima deixa duas filhas, de 18 e 28 anos, e uma neta de dois anos.
Morta pelo ex-marido, Fabiane tinha conquistado o sonho da casa própria

O crime

Fabiane foi esfaqueada na tarde de 9 de setembro, no bairro Teixeira Leite. A vítima tinha acabado de voltar da feira quando foi morta pelo ex-marido. Ela chegou a ser socorrida por uma equipe do Samu 192, mas faleceu no mesmo dia, no Hospital Santa Casa de Misericórdia.

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