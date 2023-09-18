Fabiane Rizzo de Jesus, de Cachoeiro de Itapemirim, foi morta pelo ex-marido Crédito: Redes Sociais

Em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, a irmã de Fabiane, que preferiu não se identificar, disse que a rotina de Fabiane era agitada durante a semana, por isso dormia na sua casa, no bairro Teixeira de Leite, para iniciar os compromissos logo cedo.

Segundo a irmã, Fabiane conhecia o suspeito há cerca de quatro anos, mas estava separada havia pouco mais de três meses, por não querer mais o relacionamento. Ela acredita que o homem perseguia a irmã, o que não seria a primeira vez.

Fabiane era natural de Tijuca, zona rural de Cachoeiro, mas morava na área urbana do município havia alguns anos, no bairro Gilson Carone. A vítima deixa duas filhas, de 18 e 28 anos, e uma neta de dois anos.

Your browser does not support the audio element. Morta pelo ex-marido, Fabiane tinha conquistado o sonho da casa própria

O crime