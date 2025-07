Todas Elas

Julho das Pretas terá oficina de trança, festival e debates; veja programação

Mês da visibilidade às mulheres negras terá ainda exibição de filme, slam, formações, ensaio fotográfico e feiras; confira o cronograma completo

O mês de julho é dedicado a celebrar e dar visibilidade às mulheres negras. No Espírito Santo, a data é comemorada por meio de ações educativas que incentivam o debate sobre o racismo e discutem os meios de enfrentamento do preconceito racial. Este ano, a programação do Julho das Pretas vai contar com formações, feiras, exibições de filmes, oficinas de tranças e até festival. >