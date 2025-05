Todas Elas

Atriz global desembarca em Vitória para roda de conversa sobre os desafios da maternidade

A atriz Nathalia Dill desembarca no Estado para bate-papo que acontece na próxima quarta-feira (14), em Vitória. Evento vai recolher doações para projeto social que auxilia mães-solo no ES

Publicado em 12 de maio de 2025 às 17:05

Convite para a Roda de Conversa Todas Elas Crédito: divulgação

No último domingo (11) foi celebrado o Dia das Mães, uma data que cada vez mais tem sido lembrada como espaço para discussões sobre desafios e dilemas das pessoas que escolhem viver a maternidade. E pensando nisso, a Rede Gazeta vai aproveitar para continuar celebrando a data com duas programações especiais: uma roda de conversa e um programa especial da TV Gazeta. Ambas, com a chancela do projeto “Todas Elas”.>

O primeiro compromisso é na próxima quarta-feira (14), a partir das 8h30, em Vitória, e será a Roda de Conversa Todas Elas: o desafio de ser mãe entre toques e cliques. O encontro traz à capital a atriz da TV Globo Nathalia Dill, mãe de Eva, de 4 anos, além da especialista em Psicologia e Desenvolvimento Infantil e doutora em Educação pela Ufes, Maria Amélia Dalvi; da psicóloga e terapeuta de família Adriana Müller, que também é comentarista da Rádio CBN Vitória; e da jornalista, editora e apresentadora do Boa Noite ES, Daniela Abreu. As inscrições já estão abertas.>

As quatro debatedoras têm filhos entre 4 e 26 anos, e vão dividir suas experiências, desafios e histórias relacionadas ao avanço da tecnologia, dos conteúdos em inúmeras telas e da presença digital cada vez mais constante nos relacionamentos. A mediação do bate-papo fica por conta da gerente-executiva de Produto Digital de A Gazeta, Elaine Silva.>

Para participar da roda de conversa, o público interessado deve realizar inscrição clicando aqui. Na entrada do evento, serão coletadas doações de alimentos e de itens de higiene feminina que serão distribuídos ao projeto “Mães da Favela”, da Central Única das Favelas (Cufa) no Estado. A entidade atende, hoje, mais de 190 mil pessoas no Espírito Santo. >

>

Programa na TV Gazeta

Já no sábado (17), os telespectadores da TV Gazeta têm mais um encontro com as apresentadoras Dani Carla e Mariana Perini, no segundo programa “Todas Elas”. Desta vez, a dupla chega à programação para discutir os dilemas da maternidade real e compartilhar histórias de amor entre mães e seus rebentos.>

Além de histórias emocionantes, também haverá jogos entre mães e filhas e homenagens.>

“Será que toda mulher nasceu para ser mãe? A partir desse questionamento, vamos iniciar nosso bate-papo sobre rotina, dificuldades, telas, adolescência, redes sociais… Vamos exibir uma reportagem com a Mariana Mazzeli, mãe de quíntuplos, que perdeu o marido por causa de um câncer e cuida sozinha dos filhos, sendo que três são atípicos. Vai ser um programa para discutir, divertir e emocionar”, adianta a editora do programa, Gabriela Ribeti.>

O programa especial “Todas Elas: Dia das Mães” vai ao ar no sábado, às 8h30. >

