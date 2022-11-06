São Francisco e Muquiçaba são os grandes campeões da E-Taça EDP das Comunidades 2022

São Francisco (masculino) e Muquiçaba (feminino) são as equipes campeãs da E-Taça EDP das Comunidades 2022. Os jogos das finais aconteceram neste domingo (6), na Arena de Eventos da Rede Gazeta, em Vitória.
Na categoria masculina, São Francisco levou a melhor contra o time de São Pedro e venceu por 7x3. Já entre a categoria feminina, Muquiçaba levantou o troféu ao vencer a comunidade de Perocão por 6x1, no clássico de Guarapari.
Sidilany Rodrigues, atleta campeã por Muquiçaba, ao celebrar o título, fez questão de reforçar a dedicação das companheiras. “Estamos muito felizes, viramos madrugadas treinando e o resultado veio. O campeonato está mais disputado e estamos preparadas para no próximo ano buscar a taça novamente”, garantiu.
Pedro Vobeto, técnico de São Francisco, reforçou que o resultado é fruto de muito treinamento e foco. “Os meninos estão de parabéns, montamos um time forte e que bate de frente com todas as equipes. A expectativa é de continuar esse trabalho para o ano que vem e também revelar novos nomes para a E-Taça EDP das Comunidades”, disse.
Os times campeões levam para suas comunidades um vale de R$ 2.500,00.
Destaques
A torcida mais engajada foi a da comunidade de São Francisco. A melhor jogadora foi Michelle dos Santos, de Nova Esperança, já entre os meninos o melhor jogador foi Caio Martins, de São Francisco. A torcedora mais engajada deste ano veio da estreante comunidade Chácara Parreiral, na Serra.
Marcelinho Siqueira, da CDC, reforçou que esse projeto veio para ficar entre as comunidades. “Não se trata apenas de um jogo. Essa parceria entre Rede Gazeta, EDP e CDC deu muito certo e mostramos que vamos além da competição, avançando em empreendedorismo e robótica. A emoção deste ano foi diferenciada, tivemos uma conexão ainda maior entre as comunidades e geramos diversas oportunidades entre esses jovens que estão nesses projetos.”