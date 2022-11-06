São Francisco e Muquiçaba são os grandes campeões da E-Taça EDP das Comunidades 2022

São Francisco, comunidade campeã de 2022 da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Arthur Louzada

São Francisco (masculino) e Muquiçaba (feminino) são as equipes campeãs da E-Taça EDP das Comunidades 2022. Os jogos das finais aconteceram neste domingo (6), na Arena de Eventos da Rede Gazeta, em Vitória.

Na categoria masculina, São Francisco levou a melhor contra o time de São Pedro e venceu por 7x3. Já entre a categoria feminina, Muquiçaba levantou o troféu ao vencer a comunidade de Perocão por 6x1, no clássico de Guarapari.

Sidilany Rodrigues, atleta campeã por Muquiçaba, ao celebrar o título, fez questão de reforçar a dedicação das companheiras. “Estamos muito felizes, viramos madrugadas treinando e o resultado veio. O campeonato está mais disputado e estamos preparadas para no próximo ano buscar a taça novamente”, garantiu.

Pedro Vobeto, técnico de São Francisco, reforçou que o resultado é fruto de muito treinamento e foco. “Os meninos estão de parabéns, montamos um time forte e que bate de frente com todas as equipes. A expectativa é de continuar esse trabalho para o ano que vem e também revelar novos nomes para a E-Taça EDP das Comunidades”, disse.

Os times campeões levam para suas comunidades um vale de R$ 2.500,00.

Destaques

A torcida mais engajada foi a da comunidade de São Francisco. A melhor jogadora foi Michelle dos Santos, de Nova Esperança, já entre os meninos o melhor jogador foi Caio Martins, de São Francisco. A torcedora mais engajada deste ano veio da estreante comunidade Chácara Parreiral, na Serra.