Definidos os jogos das oitavas e quartas de final da Taça EDP das Comunidades

Após a maratona de partidas da fase de grupos, competição chega às eliminatórias com mais de 140 gols marcados em 60 partidas, mostrando o talento de 880 atletas capixabas

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 05:00

Estão definidas as equipes classificadas para as oitavas e quartas de final da Taça EDP das Comunidades 2025. No masculino, 16 times carimbaram o passaporte para a próxima fase após três rodadas da fase de grupos. Enquanto isso, outros 16 elencos deram adeus ao torneio.

No feminino, também após três rodadas classificatórias, foi definido o chaveamento para as quartas de final. Neste grupo, são oito equipes participantes e, pelo regulamento, todas se classificaram para a próxima etapa. Agora, a Taça também passa a ser eliminatória para elas.

Na fase inicial, ao todo, foram 60 partidas da fase classificatória e um total de 144 gols no masculino e 39 no feminino. A competição reuniu 40 bairros de toda a Grande Vitória e do interior do Espírito Santo, movimentando quase 900 jovens talentos.

➥ Com isso, as seguintes equipes se classificaram:

Masculino (oitavas de final) Ibes x Alagoano



Jabaeté x Mucuri



Nova Rosa da Penha x Adalberto Simão Nader



Santana x Vila Nova de Colares



Eldorado x São Geraldo 2



Planalto Serrano x Barcelona



Jardim Carapina x Nova Almeida



São Pedro x São Torquato



No masculino, os jogos das oitavas de final estão marcados para o próximo sábado (22) no Campo da Praça do Itararé, em Vitória. Os horários ainda serão definidos.

Feminino (quartas de final) Nova Rosa da Penha x Andorinhas



Bairro da Penha x Serra Dourada



Goiabeiras x Kubitschek



Vale Encantado x Jesus de Nazareth



No feminino, o cronograma prevê os jogos para 29/11, em local e horário a ser definido pela organização da competição.

Todos os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos por meio do aplicativo oficial da Taça, disponível para iOS e Android.

BAIXE AQUI O APLICATIVO DA TAÇA EDP DAS COMUNIDADES



Android

iOS (Iphone)

Calendário da Taça EDP das Comunidades 2025 ➣ 22/11 — Oitavas de Final (masculino)

➣ 29/11 — Quartas de Final (feminino)

➣ 6/12 —Semifinais

➣ 13/12 — Finais



Premiação

Após a maratona de jogos, a Taça EDP das Comunidades vai garantir R$ 24 mil em premiações, sendo R$ 12 mil para cada um dos times campeões. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades capixabas.

Para os atletas, no masculino e no feminino, também estão previstas premiações para artilheiros e goleiros menos vazados, com um troféu especial para cada um.

Vale lembrar que quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios. Assim como nas últimas edições, ao final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Que Torcida é Essa!”, com um churrasco liberado para o bairro campeão entre as torcidas.

