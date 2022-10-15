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Arena Amarela

Acompanhe os duelos do segundo final de semana de jogos

Nove partidas movimentam as comunidades neste sábado

Publicado em 

15 out 2022 às 06:00

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 06:00

Jogos deste sábado na Arena Amarela

Grupo E - 10h - Masculino - 2° rodada - Piedade x Nova Rosa da Penha
Grupo E - 11h - Masculino - 4° rodada - São Francisco x Piedade
Grupo E - 12h - Masculino - 6° rodada - Piedade x Santa Terezinha
Grupo B - 14h - Feminino - 1° rodada - Residencial Vista do Mestre x Normília da Cunha
Grupo B - 15h - Feminino - 2° rodada - Residencial Vista do Mestre x Nova Esperança
Grupo B - 16h - Feminino - 3° rodada - Padre Gabriel x Residencial Vista do Mestre
Grupo B - 17h - Feminino - 4° rodada - Normília da Cunha x Residencial Vista do Mestre
Grupo B - 18h - Feminino - 5° rodada - Nova Esperança x Residencial Vista do Mestre
Grupo B - 18h30 - Feminino - 6° rodada - Residencial Vista do Mestre x Padre Gabriel

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