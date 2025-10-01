Quase 4 milhões de declarações do IR caíram na malha fina em 2025

O fisco recebeu 45,6 milhões de documentos neste ano. Do total, 3,971 milhões ficaram retidas, o que corresponde a 8,7%. Do total, 66% já foram liberadas após regularização dos contribuintes. Restam ainda ainda 1,3 milhão na malha fina.
A Receita informa que o principal motivo de retenção na malha são os gastos com despesas médicas. Esse tipo de dedução também liderou em 2024, invertendo o posto com as omissões de rendimento, que eram líder até então.
Confira os principais motivos de malha fina em 2025
32,6%: deduções com despesas médicas
30,8%: omissão de rendimentos, incluindo renda não declarada pelos titulares ou seus dependentes
16%: deduções em geral, tirando os gatos com saúde, o que envolve despesas com educação, previdência privada e outras
15,1% : diferenças no Imposto Retido na Fonte, ou seja, entre o que a empresa informa e o contribuinte declara à Receita
O fisco afirma que irá enviar cartas para os contribuintes com o objetivo de orientar para que façam a regularização.
O contribuinte que caiu na malha fina deve enviar uma declaração retificadora. O envio do documento é feito no programa do IR, ou pelo Meu Imposto de Renda, no celular, tablet ou site da Receita. O cidadão deve corrigir o erro. Será gerado um novo número de recibo.
Na cidade de São Paulo, das 4,4 milhões de declarações recebidas, 410.438 (9,3%) caíram na malha fina, segundo dados regionais. Do total, cerca de 67% já foram liberadas por terem sido regularizadas pelos contribuintes. Ainda estão retidas 135.380 declarações, o que representa 3,06% do total.
Dessas declarações ainda retidas, 68,93% (93.321 declarações) são de quem pede restituição do IR, 27,60% (37.359 declarações) de quem tem imposto a pagar e 3,47% (4.700 declarações) de quem nem tem imposto a receber nem a pagar.
Como saber se aí na malha fina?
A malha fina ou malha fiscal ocorre quando há divergências entre o que o contribuinte declarou e que foi informado por outras fontes pagadoras, como pessoas jurídicas, bancos, médicos, hospitais e cartórios, entre outros.
Vinte e quatro horas após a entrega da declaração já é possível saber se caiu na malha fina na consulta pelo e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita). É preciso ter conta Gov.br prata ou ouro.
Acesse o Portal e-CAC e vá em "Entrar com gov.br"
Na página seguinte, informe o CPF e vá em "Continuar"
Depois, digite a senha e vá em "Entrar"
Em "Serviços em destaque", vá em "Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)"
O que é possível ver no e-CAC?
No extrato, o contribuinte pode consultar:
A situação da declaração, inclusive se existem pendências de processamento, o que indica malha fina
Se a restituição já tiver sido encaminhada para pagamento, será possível ver o valor atualizado, a data do crédito e a instituição bancária onde a restituição será creditada
Se o contribuinte tiver débitos, é possível consultá-los e autorizar a compensação de ofício utilizando o saldo da restituição
Se o imposto a restituir tiver sido utilizado para compensação de ofício, é possível consultar o extrato da compensação executada
O que pode aparecer na consulta à malha fina do IR pelo e-CAC?
As principais situações informadas pelo fisco são:
Não entregue: Declaração que ainda não foi entregue
Em processamento: Declaração foi recebida, mas o processamento ainda não foi concluído
Omisso de entrega da declaração: Contribuinte tem a obrigação de entregar a declaração, mas ainda não enviou o documento à Receita
Aguardando processamento: Declaração recebida, mas ainda está sendo processada
Com pendências: Há pendências que indicam malha fina; os erros precisam ser corrigidos
Intimação ou notificação emitida: Declaração está na malha fina e há intimação para apresentação de documentos ou notificação de lançamento para a declaração
Em análise: Indica que a declaração foi recepcionada, encontra-se na base de dados da Receita e apresentação de documentos solicitados em intimação ou a conclusão da análise de documentos entregues pelo contribuinte
Em fila de restituição: Declaração foi processada e o contribuinte terá direito à restituição, que ainda não foi disponibilizada
Processada: Declaração já foi processada pela Receita. Para quem tem imposto a pagar, o sistema mostrará se o pagamento já foi feito. Se houver restituição, o valor pago
Cancelada: Declaração foi cancelada por interesse da administração tributária ou por pedido do contribuinte, encerrando todos os seus efeitos legais
Tratamento manual: Declaração está sendo analisada; é preciso aguardar correspondência da Receita para levar documentos e prestar esclarecimentos ao fisco
Retificada: Indica que a declaração anterior foi substituída por uma declaração retificadora enviada pelo contribuinte
