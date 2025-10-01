Receita Federal

Quase 4 milhões de declarações do IR caíram na malha fina em 2025

Do total, 66% já regularizaram a situação, segundo a Receita Federal; Fisco deve enviar cartas para quem ainda não enviou declaração retificadora

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 15:10

SÃO PAULO - Quase 4 milhões de declarações do Imposto de Renda entregues de 17 de março a 23 de setembro de 2025 caíram na malha fina, segundo dados da Receita Federal.

O fisco recebeu 45,6 milhões de documentos neste ano. Do total, 3,971 milhões ficaram retidas, o que corresponde a 8,7%. Do total, 66% já foram liberadas após regularização dos contribuintes. Restam ainda ainda 1,3 milhão na malha fina.

A Receita informa que o principal motivo de retenção na malha são os gastos com despesas médicas. Esse tipo de dedução também liderou em 2024, invertendo o posto com as omissões de rendimento, que eram líder até então.

Confira os principais motivos de malha fina em 2025

32,6%: deduções com despesas médicas

30,8%: omissão de rendimentos, incluindo renda não declarada pelos titulares ou seus dependentes

16%: deduções em geral, tirando os gatos com saúde, o que envolve despesas com educação, previdência privada e outras

15,1% : diferenças no Imposto Retido na Fonte, ou seja, entre o que a empresa informa e o contribuinte declara à Receita

O fisco afirma que irá enviar cartas para os contribuintes com o objetivo de orientar para que façam a regularização.

O contribuinte que caiu na malha fina deve enviar uma declaração retificadora. O envio do documento é feito no programa do IR, ou pelo Meu Imposto de Renda, no celular, tablet ou site da Receita. O cidadão deve corrigir o erro. Será gerado um novo número de recibo.

Na cidade de São Paulo, das 4,4 milhões de declarações recebidas, 410.438 (9,3%) caíram na malha fina, segundo dados regionais. Do total, cerca de 67% já foram liberadas por terem sido regularizadas pelos contribuintes. Ainda estão retidas 135.380 declarações, o que representa 3,06% do total.

Dessas declarações ainda retidas, 68,93% (93.321 declarações) são de quem pede restituição do IR, 27,60% (37.359 declarações) de quem tem imposto a pagar e 3,47% (4.700 declarações) de quem nem tem imposto a receber nem a pagar.

Como saber se aí na malha fina?

A malha fina ou malha fiscal ocorre quando há divergências entre o que o contribuinte declarou e que foi informado por outras fontes pagadoras, como pessoas jurídicas, bancos, médicos, hospitais e cartórios, entre outros.

Vinte e quatro horas após a entrega da declaração já é possível saber se caiu na malha fina na consulta pelo e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita). É preciso ter conta Gov.br prata ou ouro.

Acesse o Portal e-CAC e vá em "Entrar com gov.br" Na página seguinte, informe o CPF e vá em "Continuar" Depois, digite a senha e vá em "Entrar" Em "Serviços em destaque", vá em "Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)"

O que é possível ver no e-CAC?

No extrato, o contribuinte pode consultar:

A situação da declaração, inclusive se existem pendências de processamento, o que indica malha fina

Se a restituição já tiver sido encaminhada para pagamento, será possível ver o valor atualizado, a data do crédito e a instituição bancária onde a restituição será creditada

Se o contribuinte tiver débitos, é possível consultá-los e autorizar a compensação de ofício utilizando o saldo da restituição

Se o imposto a restituir tiver sido utilizado para compensação de ofício, é possível consultar o extrato da compensação executada

O que pode aparecer na consulta à malha fina do IR pelo e-CAC?

As principais situações informadas pelo fisco são:

Não entregue: Declaração que ainda não foi entregue

Declaração que ainda não foi entregue Em processamento: Declaração foi recebida, mas o processamento ainda não foi concluído

Declaração foi recebida, mas o processamento ainda não foi concluído Omisso de entrega da declaração: Contribuinte tem a obrigação de entregar a declaração, mas ainda não enviou o documento à Receita

Contribuinte tem a obrigação de entregar a declaração, mas ainda não enviou o documento à Receita Aguardando processamento: Declaração recebida, mas ainda está sendo processada

Declaração recebida, mas ainda está sendo processada Com pendências: Há pendências que indicam malha fina; os erros precisam ser corrigidos

Há pendências que indicam malha fina; os erros precisam ser corrigidos Intimação ou notificação emitida: Declaração está na malha fina e há intimação para apresentação de documentos ou notificação de lançamento para a declaração

Declaração está na malha fina e há intimação para apresentação de documentos ou notificação de lançamento para a declaração Em análise: Indica que a declaração foi recepcionada, encontra-se na base de dados da Receita e apresentação de documentos solicitados em intimação ou a conclusão da análise de documentos entregues pelo contribuinte

Indica que a declaração foi recepcionada, encontra-se na base de dados da Receita e apresentação de documentos solicitados em intimação ou a conclusão da análise de documentos entregues pelo contribuinte Em fila de restituição: Declaração foi processada e o contribuinte terá direito à restituição, que ainda não foi disponibilizada

Declaração foi processada e o contribuinte terá direito à restituição, que ainda não foi disponibilizada Processada: Declaração já foi processada pela Receita. Para quem tem imposto a pagar, o sistema mostrará se o pagamento já foi feito. Se houver restituição, o valor pago

Declaração já foi processada pela Receita. Para quem tem imposto a pagar, o sistema mostrará se o pagamento já foi feito. Se houver restituição, o valor pago Cancelada: Declaração foi cancelada por interesse da administração tributária ou por pedido do contribuinte, encerrando todos os seus efeitos legais

Declaração foi cancelada por interesse da administração tributária ou por pedido do contribuinte, encerrando todos os seus efeitos legais Tratamento manual: Declaração está sendo analisada; é preciso aguardar correspondência da Receita para levar documentos e prestar esclarecimentos ao fisco

Declaração está sendo analisada; é preciso aguardar correspondência da Receita para levar documentos e prestar esclarecimentos ao fisco Retificada: Indica que a declaração anterior foi substituída por uma declaração retificadora enviada pelo contribuinte

