Mais de 300 lojistas

Feira de moda na Serra oferece produtos com desconto de até 90%

A expectativa do evento é de receber 300 mil pessoas e movimentar mais de R$ 40 milhões, de quarta-feira (14) a domingo (18)

A feira de moda Exagerado começa nesta quarta-feira (14) e vai até domingo (18) no Pavilhão de Carapina, na Serra . O outlet vai contar com mais de 300 lojistas de segmentos variados – moda feminina e masculina, decoração, eletrodomésticos, calçados e acessórios. >

Os descontos podem chegar a 90% do valor original. Será possível comprar com essa redução no preço short jeans, que serão vendidos de R$ 100 por R$ 10 na feira. Outro desconto expressivo é em uma pantufa, que sai de R$ 139,90 por R$ 29,90. Em alguns estandes, todos os produtos estarão à venda por R$ 10, incluindo itens infantis, pelúcias e até fone de ouvido. >