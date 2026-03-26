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Yoga na menopausa: descubra como a prática beneficia o corpo e a mente

Com diferentes estilos, focos e intensidades, a modalidade pode auxiliar em diversas demandas comuns dessa fase da vida

Publicado em 26 de março de 2026 às 16:14

O yoga é um aliado valioso durante a menopausa Crédito: Imagem: Galina Zhigalova | Shutterstock

A menopausa vai além de uma fase na vida: é uma transição que desafia corpo e mente. Para muitas mulheres, as mudanças hormonais afetam a rotina, o trabalho, os relacionamentos e a autoestima. Diante dessas transformações, cuidar do bem-estar emocional e da saúde se torna essencial, abrindo caminho para estratégias como o yoga.

Segundo Fernanda Ester Machado, professora de yoga, mentora em Ayurveda e autora do livro “Encontre o Extraordinário em Meio às Cicatrizes”, a prática pode ser uma aliada valiosa durante a menopausa , com auxílio ao equilíbrio do corpo, mente e emoções.

“É importante frisar que a menopausa é um período de transição intensa, no qual muitas mulheres precisam se reconhecer nessa fase. O yoga é uma ferramenta completa: trabalha o corpo com posturas e movimentos e a mente com respiração e meditação. O equilíbrio entre movimento e silêncio favorece o autoconhecimento e auxilia a lidar com os sintomas físicos e emocionais dessa etapa”, explica.

Benefícios da yoga na menopausa

Por meio de técnicas de respiração, como o pranayama, posturas chamadas asanas e momentos de meditação, a prática promove autoconhecimento, equilíbrio emocional e bem-estar físico. Esse conjunto de técnicas auxilia na redução do estresse e da ansiedade e, no aspecto físico, melhora flexibilidade, força, circulação e qualidade do sono, problemas comuns nessa fase da vida, como ressalta a professora de yoga.

“O yoga é um grande aliado para mulheres 40+ , contribuindo para reduzir dores articulares, melhorar a flexibilidade, regular a respiração e favorecer um sono mais reparador. Emocionalmente, ajuda a equilibrar o humor, reduzir a ansiedade, aumentar a consciência corporal, reconectar-se com o próprio momento de vida e aceitar as mudanças dessa etapa”, explica.

O Hatha Yoga e o Yoga Restaurativo são ótimas opções para iniciantes na prática Crédito: Imagem: BearFotos | Shutterstock

Modalidades da yoga

Existem diferentes tipos de yoga, cada um com foco e intensidade distintos. O Hatha Yoga é clássico, com posturas realizadas de forma lenta e consciente. Já o Vinyasa é dinâmico, com movimentos fluidos sincronizados à respiração. Existe ainda o Ashtanga, atlético, com séries fixas que trabalham força, flexibilidade e concentração, além do Yoga Restaurativo, que possui caráter terapêutico, promove relaxamento profundo, ativa o sistema nervoso parassimpático e favorece o equilíbrio hormonal sem esforço físico.

Outra modalidade de Yoga, o Iyengar, foca o alinhamento preciso do corpo, e o Yin Yoga é lento e meditativo, com posturas de alongamento profundo. “Para mulheres na menopausa, o Hatha Yoga e o Yoga Restaurativa são ótimas opções, especialmente para iniciantes que buscam autocuidado, redução do estresse e equilíbrio emocional”, recomenda Fernanda Ester Machado.

Adaptação da prática para a menopausa

A especialista também reforça que o yoga pode ser incluído em qualquer fase da vida, com algumas orientações práticas: “[…] Para quem está passando pela menopausa , é recomendável começar com aulas leves, praticar ao menos duas vezes por semana e incluir respiração consciente na rotina. Respeitar os limites do corpo é essencial. Com o tempo, é possível ajustar dias e horários até encontrar o ritmo ideal para se reconectar com o corpo e a mente”.

Por Larissa Landa

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