Graviola: 7 benefícios da fruta para a saúde e dicas de consumo

Publicado em 26 de março de 2026 às 17:14
A graviola é uma fruta tropical de casca verde espinhosa e polpa branca suculenta, apreciada por seu sabor doce e levemente ácido. Originária das regiões tropicais das Américas, é consumida in natura e utilizada no preparo de sucos, doces e chás. Além de seu sabor agradável, oferece diversos benefícios à saúde, tornando-se uma aliada valiosa na alimentação.
Veja, abaixo, 7 benefícios da graviola para a saúde e como incluí-la na sua alimentação!
Por ser rica em vitamina C e outros antioxidantes , a graviola desempenha um papel importante no fortalecimento do sistema imunológico. Esses nutrientes ajudam a estimular a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo contra agentes infecciosos, como vírus e bactérias.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil, a recomendação diária de vitamina C para adultos é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, 100 g da fruta fornecem 19,1 mg do nutriente.
Dessa forma, o consumo regular da graviola contribui para a prevenção de doenças sazonais, como gripes e resfriados, além de auxiliar na recuperação do corpo em casos de infecções.
Com baixo teor calórico e rica em fibras, a graviola auxilia no funcionamento intestinal e promove a sensação de saciedade, tornando-se uma aliada em dietas de emagrecimento . As fibras presentes na fruta retardam a digestão e prolongam a liberação de energia, ajudando a controlar o apetite e reduzir a vontade de comer em excesso.
Conforme o estudo “ Investigation of the chemical structure and analgesic and anti-inflammatory properties of polysaccharides that constitute the dietary fibers of soursop (Annona muricata) fruit ”, publicado na Food Research International, os polissacarídeos presentes na polpa da graviola apresentam efeitos analgésicos e anti-inflamatórios, ajudando a aliviar dores e inflamações, apoiando o uso da fruta na medicina popular. Isso é benéfico para aliviar sintomas de doenças inflamatórias, como artrite e reumatismo, promovendo maior conforto e qualidade de vida.
Composta por aproximadamente 81% de água, a graviola contribui para a reposição de líquidos, auxiliando na manutenção da hidratação, especialmente em dias quentes ou após atividades físicas. Além disso, a fruta contém eletrólitos como potássio, que ajudam a equilibrar os fluidos no organismo.
As fibras e antioxidantes presentes na graviola auxiliam no controle dos níveis de glicose no sangue. Esse efeito é benéfico para prevenir a resistência à insulina e o desenvolvimento do diabetes tipo 2. O diabetes mellitus é uma condição que atinge mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Além disso, a Federação Internacional de Diabetes aponta que o país ocupa o 6º lugar no mundo entre as nações com mais pessoas diabéticas. Contudo, é importante lembrar que o consumo da graviola não substitui o tratamento e o acompanhamento médico.
A graviola tem um alto teor de fibras , que ajudam a regular o sistema digestivo. As fibras insolúveis aumentam o volume fecal, facilitando a passagem e prevenindo a constipação. As fibras solúveis, por outro lado, colaboram com a digestão, alimentando as bactérias benéficas do intestino e promovendo um ambiente saudável para o processo digestivo. Segundo dados da OMS, o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.
A presença de potássio na graviola contribui para a eliminação do excesso de sódio do organismo, ajudando a relaxar os vasos sanguíneos e a controlar a pressão arterial. Esse efeito é importante para a saúde cardiovascular e para a prevenção de doenças como hipertensão.
Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.
A hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta, afeta 27,9% da população brasileira, segundo o Ministério da Saúde. A doença é silenciosa e perigosa: quando não tratada, pode levar a complicações sérias como infarto, AVC (acidente vascular cerebral) e insuficiência renal.
Veja formas de consumir a graviola, aproveitando seu sabor e propriedades nutricionais:
Apesar dos diversos benefícios da graviola para a saúde, é importante lembrar que seu consumo não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. A fruta não possui capacidade de tratar ou curar doenças por si só. Para garantir a saúde e o bem-estar, é fundamental seguir orientações médicas adequadas, realizar exames periódicos e adotar uma alimentação equilibrada como parte de um estilo de vida saudável.
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