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Crime

PF investiga fraudes de R$ 200 milhões em contratos de castração de animais no RJ

Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal), em seis municípios

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 16:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mai 2026 às 16:49
Dinheiro apreendido em sala de funcionário da secretaria de Agricultura do RJ
Dinheiro apreendido em sala de funcionário da secretaria de Agricultura do RJ Divulgação/PF
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (12), uma operção para investigar suspeitas de fraudes em contratos de castração e esterilização de animais que somam R$ 200 milhões na Seapa (Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro).
Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal), nos municípios de Itaocara, Macaé, Niterói e Rio de Janeiro, além das cidades paulistas de São Roque e Mairinque.
Procurado às 8h desta terça, por email, o Governo do Estado do Rio de Janeiro ainda não se manifestou.
As investigações apontam indícios de direcionamento de licitação, superfaturamento e outras irregularidades em contratos firmados entre o governo estadual e uma empresa privada responsável pelos serviços.
Os investigados poderão responder por organização criminosa, frustração do caráter competitivo de licitação e lavagem de dinheiro, além de outros crimes que possam surgir no decorrer das apurações.

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