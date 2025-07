Sem susto

Veja cuidados com a alimentação nas férias para evitar intoxicação



Uma refeição contaminada pode arruinar seus planos de férias no meio do ano. Os efeitos que podem surgir vão desde desconfortos leves, como náuseas, vômitos ou diarreia, até quadros mais graves que exigem atendimento hospitalar.>

Para evitar intoxicação alimentar durante as férias, é crucial adotar medidas de higiene e segurança alimentar. Priorize alimentos bem cozidos e quentes, evite alimentos crus ou mal passados. Além disso, o recomendado é manter-se hidratado, beber água filtrada ou engarrafada, e ao sentir os primeiros sintomas, procurar atendimento médico >

Os cuidados

Higiene e manipulação

• Lave bem as mãos, os utensílios e as superfícies antes e depois de cozinhar e de se alimentar. Esse hábito simples evita a contaminação cruzada entre ingredientes crus e os que já estão cozidos ou prontos para servir.

• Não se esqueça das frutas e verduras: lave-as em água corrente e deixe-as de molho com algumas gotas de hipoclorito próprio para sanitizar alimentos antes de consumi-los.



Se for comer fora

• Preste atenção ao lugar onde vai comer. Procure locais que pareçam limpos, onde os funcionários usem touca, luvas e onde a comida esteja bem armazenada. Em buffets, verifique se os pratos estão na temperatura adequada. Comidas que ficam muitas horas fora da refrigeração ou do aquecimento ideal podem representar um risco.



Cuidado com alimentos delicados

• Tenha atenção redobrada com alimentos líquidos ou feitos com leite e derivados, como ensopados, estrogonofe ou molhos brancos. Eles estragam mais rápido porque o meio líquido favorece o crescimento de bactérias.



Mantenha na temperatura correta

• O que é quente, deve estar bem quente. O que é frio, bem frio. As baixas temperaturas impedem a proliferação de bactérias, e o cozimento adequado elimina essas ameaças.

• Se for levar carne crua para um churrasco, mantenha-a em um cooler com gelo. Melhor ainda se ela já estiver temperada e bem embalada, longe de alimentos prontos, para evitar contaminações.

• Antes de consumi-la, verifique se a carne está bem cozida, especialmente se tiver osso. Muitas vezes, ela parece pronta por fora, mas ainda está crua por dentro.

• Depois que o peixe, frango ou carne estiverem prontos, não os coloque de volta no tempero usado quando estavam crus. Esse líquido pode conter bactérias perigosas.



Conservação e sobras

• Não deixe a comida esfriando no fogão ou sobre a mesa. Guarde as sobras em potes e leve-as à geladeira, ao congelador ou a um cooler com bolsas de gelo. “Duas horas é o tempo máximo que os alimentos podem ficar em temperatura ambiente depois de cozidos. Se estiver muito calor (acima de 32 °C), esse tempo cai para uma hora”, explica Gutiérrez.

• Use recipientes rasos (com no máximo dois dedos de profundidade) para que a comida esfrie de forma mais rápida e uniforme.



• Consuma as sobras rapidamente ou congele-as.

• Escolha bem o recipiente onde vai guardar a comida. O vidro é ideal: fácil de limpar, atóxico e mais sustentável. Se usar plástico, certifique-se de que é livre de bisfenol A (BPA). Não utilize potes antigos, riscados ou danificados.