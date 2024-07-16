Veja como o DIU pode influenciar na queda de cabelo

A queda de cabelo em mulheres pode ser causada por fatores diversos Crédito: Imagem: vk_st | Shutterstock

A preocupação com a queda de cabelo entre as mulheres tem aumentado, influenciada por mudanças hormonais, deficiências nutricionais e o uso de dispositivos contraceptivos. Atualmente, há um foco crescente na relação entre queda de cabelo e o uso do Dispositivo Intrauterino (DIU). Por isso, a Dra. Hevelyn Mendes, dermatologista especializada em tricologia, explica sobre essa relação.

Tipos de DIU e queda capilar

Existem dois tipos principais de DIU : o hormonal, que libera progestina, e o não hormonal, feito de cobre. Ambos são eficazes na prevenção da gravidez, mas seus impactos no corpo podem variar significativamente.

DIU hormonal (levonorgestrel)

O DIU hormonal libera uma quantidade contínua de levonorgestrel, uma forma de progestina, diretamente no útero. Este hormônio pode influenciar o ciclo capilar de algumas mulheres, levando à queda de cabelo. Estudos indicam que a progestina pode afetar os receptores hormonais no folículo piloso, resultando em um ciclo de crescimento capilar alterado e eventual queda de cabelo. Um exemplo notável é o DIU Mirena, que tem sido associado à exacerbação da calvície em mulheres predispostas devido a não inibição da DHT (dihidrotestosterona) no couro cabeludo.

DIU de cobre

O DIU de cobre, por outro lado, não libera hormônios. Contudo, pode causar alterações no equilíbrio de minerais e influenciar o ciclo menstrual, fatores que, embora raros, podem também contribuir para a queda de cabelo.

Fatores que influenciam na queda de cabelo

Enquanto a associação entre DIU e queda de cabelo é reconhecida, o que indaga esta análise é a consideração de fatores frequentemente negligenciados:

1. Microbioma e inflamação

Pesquisas recentes indicam que o microbioma do couro cabeludo desempenha um papel crucial na saúde capilar. O uso de DIU, especialmente os hormonais, pode alterar o microbioma vaginal, causando inflamações sistêmicas que, por sua vez, afetam o couro cabeludo e o ciclo capilar. Estudos sugerem que a inflamação crônica, mesmo em níveis baixos, pode prejudicar os folículos capilares, levando à queda de cabelo.

2. Efeito do estresse oxidativo

O estresse oxidativo é um desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a capacidade do corpo de neutralizá-los. O cobre, presente no DIU não hormonal, pode contribuir para o estresse oxidativo no corpo. Embora o cobre seja um nutriente essencial, o excesso ou a alteração na homeostase do cobre devido ao DIU pode promover o estresse oxidativo, afetando negativamente os folículos capilares.

3. Alterações no ciclo menstrual e nutricionais

O DIU hormonal pode causar irregularidades menstruais , levando a deficiências nutricionais como anemia, devido à perda excessiva de sangue menstrual. A anemia é uma causa bem documentada de queda de cabelo. Além disso, mudanças nos níveis de ferro e outros nutrientes essenciais para a saúde capilar podem ocorrer, exacerbando o problema.

Alguns cuidados ajudam a reduzir a queda de cabelo Crédito: Roman Samborskyi | Shutterstock

Como se proteger da queda de cabelo

Para quem utiliza DIU, alguns cuidados podem ajudar a reduzir as quedas de cabelo:

1. Monitoramento e ajustes nutricionais

Recomenda-se que mulheres usando DIU, especialmente aquelas que observam queda de cabelo, monitorem seus níveis de ferro e outros nutrientes vitais. A suplementação adequada e uma dieta equilibrada podem mitigar os efeitos adversos.

2. Probióticos e saúde do microbioma

A introdução de probióticos específicos pode ajudar a equilibrar o microbioma e reduzir a inflamação sistêmica. Estudos preliminares indicam que uma microbiota equilibrada pode apoiar a saúde do couro cabeludo e promover o crescimento capilar.

3. Antioxidantes e proteção capilar

O uso de antioxidantes pode ajudar a combater o estresse oxidativo induzido pelo DIU de cobre. Suplementos contendo vitamina C e E e outros antioxidantes podem proteger os folículos capilares dos danos dos radicais livres.

4. Avaliação e monitoramento dermatológico regular

Agendar consultas regulares com um dermatologista é crucial para monitorar a saúde do couro cabeludo e identificar precocemente quaisquer sinais de queda de cabelo. O acompanhamento contínuo permite ajustes no tratamento conforme necessário.

5. Terapias capilares

Tratamentos tópicos como minoxidil podem ser recomendados pelo dermatologista para estimular o crescimento capilar e prevenir a queda. Terapias mais avançadas, como a terapia com plasma rico em plaquetas (PRP), também podem ser consideradas para fortalecer os folículos capilares.

6. Cuidados com produtos capilares

Utilizar produtos capilares adequados é essencial para a saúde do cabelo . Shampoos suaves e sem sulfatos, condicionadores hidratantes e tratamentos fortificantes podem ajudar a manter a integridade dos fios. Evitar o uso excessivo de produtos químicos agressivos, como tinturas e alisamentos, é igualmente importante.

Procure um médico

A relação entre o uso de DIU e a queda de cabelo é complexa e multifatorial. Embora a literatura médica reconheça essa conexão, é essencial considerar os demais fatores, como o impacto no microbioma, o estresse oxidativo e as alterações nutricionais, para uma compreensão mais profunda e uma abordagem de tratamento eficaz.