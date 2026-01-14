Veja como incluir o ovo na alimentação das crianças nas férias

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17:31
Nas férias, a dinâmica em casa ganha outro ritmo. Entre brincadeiras, passeios e mais tempo livre, surgem novas demandas à mesa, exigindo opções rápidas que não deixem de lado o cuidado com a saúde das crianças. Encontrar alternativas que conciliem praticidade e valor nutricional passa a ser uma prioridade para pais e responsáveis.
Nesse cenário, o ovo se mostra um verdadeiro coringa na cozinha, capaz de se adaptar a diferentes preparos e horários. E mais: oferecendo sustento, disposição e equilíbrio necessários para atravessar as férias com mais tranquilidade e sabor.
“[O ovo] ajuda a manter a energia ao longo do dia e evita que a criança belisque o tempo todo. É um alimento real, acessível e que se encaixa no estilo de vida das famílias modernas”, explica a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil, entidade sem fins lucrativos com objetivo de educar e esclarecer a população sobre as propriedades nutricionais do ovo.
Segundo a nutricionista, o alimento reúne características que fazem sentido para esse período mais flexível. “O ovo entrega energia, promove saciedade e fornece nutrientes importantes para o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Além disso, é prático, gostoso e se adapta à rotina real das famílias durante as férias, que costuma ser mais leve e cheia de imprevistos”, afirma.
Além do valor nutricional, o ovo combina com um estilo de vida mais equilibrado: pode ser consumido em diferentes momentos do dia, combinado com frutas, vegetais e pães integrais, e preparado de formas simples. Outro ponto positivo é a possibilidade de envolver as crianças no preparo das refeições, transformando a cozinha em um momento de aprendizado e diversão durante as férias.
Em um recipiente, bata os ovos e o leite com a ajuda de um garfo. Adicione os legumes e distribua a mistura em forminhas de silicone. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 a 20 minutos. Sirva quente ou fria. Essa receita é prática para levar para o clube ou para o lanche da tarde.
