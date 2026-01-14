Se cuida

Veja como incluir o ovo na alimentação das crianças nas férias

Nutritivo e acessível, o ovo se adapta facilmente às refeições do período de descanso

Nas férias, a dinâmica em casa ganha outro ritmo. Entre brincadeiras, passeios e mais tempo livre, surgem novas demandas à mesa, exigindo opções rápidas que não deixem de lado o cuidado com a saúde das crianças. Encontrar alternativas que conciliem praticidade e valor nutricional passa a ser uma prioridade para pais e responsáveis.

Nesse cenário, o ovo se mostra um verdadeiro coringa na cozinha, capaz de se adaptar a diferentes preparos e horários. E mais: oferecendo sustento, disposição e equilíbrio necessários para atravessar as férias com mais tranquilidade e sabor.

“[O ovo] ajuda a manter a energia ao longo do dia e evita que a criança belisque o tempo todo. É um alimento real, acessível e que se encaixa no estilo de vida das famílias modernas”, explica a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil, entidade sem fins lucrativos com objetivo de educar e esclarecer a população sobre as propriedades nutricionais do ovo.

Benefícios do ovo nas férias

Segundo a nutricionista, o alimento reúne características que fazem sentido para esse período mais flexível. “O ovo entrega energia, promove saciedade e fornece nutrientes importantes para o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Além disso, é prático, gostoso e se adapta à rotina real das famílias durante as férias, que costuma ser mais leve e cheia de imprevistos”, afirma.

Além do valor nutricional, o ovo combina com um estilo de vida mais equilibrado: pode ser consumido em diferentes momentos do dia, combinado com frutas, vegetais e pães integrais, e preparado de formas simples. Outro ponto positivo é a possibilidade de envolver as crianças no preparo das refeições, transformando a cozinha em um momento de aprendizado e diversão durante as férias.

Lanches práticos que sustentam a energia nas férias

Ovo cozido no pote, acompanhado de tomatinhos e torradas;

Mini omeletes coloridas, prontas para a geladeira e fáceis de levar em passeios;

Sanduíche cremoso de ovo com iogurte natural e ervas;

Panquecas de ovo com frutas, ideais para manhãs mais tranquilas.

Receita fácil para preparar com as crianças

Mini frittata colorida

Ingredientes

6 ovos

1/4 de xícara de chá de leite

Queijo parmesão ralado e legumes picados de diferentes cores a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos e o leite com a ajuda de um garfo. Adicione os legumes e distribua a mistura em forminhas de silicone. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 a 20 minutos. Sirva quente ou fria. Essa receita é prática para levar para o clube ou para o lanche da tarde.

