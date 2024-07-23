Veja as diferenças entre intolerância ao glúten, alergia e doença celíaca

O glúten pode afetar a saúde de pessoas com intolerância e doença celíaca Crédito: Shutterstock

O glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, cevada e centeio, e é responsável pela elasticidade e estrutura dos produtos de panificação. Embora seja inofensivo para a maioria das pessoas, algumas apresentam intolerância, doença celíaca ou alergia ao glúten.

“Como o glúten está presente em muitos alimentos, especialmente na base da dieta brasileira, é desafiador seguir uma alimentação completamente isenta do composto. E mesmo com uma dieta restrita, ainda existe o risco de ingestão não intencional”, explica a Dra. Mirela Yunes, consultora médica da União Química.

Intolerância ao glúten

O glúten, por ser uma proteína rica no aminoácido prolina, se torna um composto de difícil digestão pelo organismo humano, que em alguns casos não consegue quebrá-lo com eficiência, resultando na sensibilidade não celíaca ao glúten (SNCG), também chamada de intolerância ao glúten.

Essa dificuldade na digestão do glúten , pode ocasionar uma série de desconfortos gastrointestinais como diarreias, dores, inchaço abdominal, náuseas e dificuldade na absorção de nutrientes, que são os sintomas mais incômodos entre aqueles acometidos pela condição.

Das poucas opções para contornar o problema, os pacientes encontram saída na restrição alimentar e mudanças de hábitos a longo prazo, uma vez que não existe cura para essa intolerância. A nível mundial, os casos são mais comuns em mulheres.

Na doença celíaca, o glúten causa reação inflamatória severa na mucosa intestinal Crédito: Shutterstock

Doença celíaca

A doença celíaca é uma condição crônica e autoimune, que provoca o ataque do organismo a ele mesmo. Causada por uma reação adversa ao glúten, tem predisposição genética. Basicamente, os celíacos não metabolizam a proteína, o que causa uma reação inflamatória severa na mucosa intestinal. Ao longo do tempo, pode trazer complicações mais sérias, como anemia, osteoporose e enxaqueca .

Alergia ao trigo

A alergia ao trigo representa outro tipo de reação imunológica adversa às proteínas contidas no trigo e nos cereais relacionados, com diferentes apresentações clínicas, dependendo da via de exposição. Nos casos dessa condição, algumas pessoas não possuem problemas com o glúten em si, mas têm uma reação alergênica ao trigo.

Nesse caso, a reação é bem semelhante aos demais quadros desse tipo, como a presença de irritação na pele e, até mesmo, falta de ar. A pessoa com alergia ao trigo pode consumir produtos com glúten, desde que sejam feitos com cereais diferentes.