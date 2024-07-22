Aneurisma de aorta torácica: entenda condição de Otaviano Costa

O apresentador Otaviano Costa passou por uma cirurgia Crédito: Reprodução @Otavianocosta

O apresentador Otaviano Costa, 51, contou que passou por uma cirurgia após ter sido diagnosticado com aneurisma da aorta. Em vídeo publicado nesta segunda-feira (22), o ator afirmou que descobriu a doença há 30 dias, quando começou a sentir dores abdominais.

“Há mais ou menos 30 dias minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava ótimo de saúde, não tinha nenhum sintoma, mas tinha uma dorzinha que estava me incomodando aqui”, iniciou no vídeo que foi gravado no hospital, em São Paulo. O apresentador explicou que o diagnóstico surgiu após um “simples ecocardiograma”, que detectou que “algo” estava em avanço e que poderia colocar sua vida em risco.

“Eu estava com um aneurisma da aorta ascendente torácica num nível muito perigoso, que a qualquer momento, por eu não estar com nenhum sintoma externo detectável, eu poderia ter o rompimento da minha aorta”.

Entenda a doença

aorta é uma das mais importantes artérias do nosso corpo porque leva o fluxo sanguíneo para todos os órgãos e tecidos, cujo nome varia de acordo a sua localização. Deste modo, a aorta torácica é o segmento que atravessa a cavidade torácica.

O cardiologista Paulo Bernardes, do Hospital Maternidade São José, explica que o aneurisma da aorta torácica é uma dilatação da aorta, artéria que emerge do coração levando sangue aos órgãos. "Geralmente, quando falamos em aneurisma, essa dilatação causa aumento de 50% ou mais no diâmetro esperado dessa artéria. Existem ainda formatos diferentes de aneurismas, classificados como fusiformes ou saculares".

O médico diz que a doença pode ser uma condição assintomática, nos estágios iniciais. Nos casos mais avançados pode causar 'dor no peito'. "Quando não descoberta, pode evoluir para complicações, como a dissecção de aorta, condição de maior gravidade, por vezes até mesmo associada ao óbito", diz Paulo Bernardes.

O apresentador é portador de uma condição chamada valva aórtica bicúspide. A cardiologista Daniella Motta da Costa Dan, da Rede Meridional, explica que nosso coração funciona como uma bomba e, para isso, é necessário o correto funcionamento das válvulas cardíacas. Essas importantes estruturas regulam a entrada e saída do fluxo sanguíneo por meio de sua abertura e fechamento adequados.

As válvulas são formadas por folhetos e, no caso da válvula aórtica, ela é constituída por três folhetos. "Quando, devido a alterações em sua formação genética, essa válvula é formada por apenas dois folhetos, é denominada bicúspide, o que pode resultar em seu mau funcionamento", diz a médica.

Como se corrige o problema?

O rompimento de um aneurisma de aorta pode causar dor intensa no peito, que também pode ser sentida nas costas. Esta é uma condição grave que pode ser confundida com um infarto agudo do miocárdio.

A suspeita de aneurismas torácicos pode ser levantada em exames simples, como a radiografia de tórax. A médica explica que nem todo aneurisma precisa ser corrigido imediatamente. É necessário acompanhamento médico especializado para avaliar a necessidade de cirurgia e o momento adequado para a correção.

A cardiologista Daniella Motta da Costa Dan fala sobre a doença Crédito: Divulgação

"A intervenção pode ser realizada por meio de cirurgia cardíaca convencional ou endovascular" Daniella Motta da Costa Dan - Cardiologista

Vários fatores influenciam essa decisão, como o tamanho e a localização do aneurisma, a associação de outras condições, como a válvula aórtica bicúspide, e os fatores genéticos.