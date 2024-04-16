Qual é a relação da dor de ouvido com o infarto sofrido por Tande?

Tande, ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, sofreu um infarto Crédito: Reprodução @tandevolei

Tande, ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, sofreu um infarto na última sexta-feira. “Passando aqui para falar do meu sumiço. Eu, nessa sexta-feira agora, acabei infartando. Acredita? 54 anos, atleta”, explicou.

Ele relatou ter tido entupimento de 98% em uma das veias. “Eu tive 98% de entupimento, de uma veia principal do coração e mais duas 78% e 73%". Tande também alertou os seguidores para ficarem atentos aos sinais. "Falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula e sentindo dor no ouvido. Cuidem-se sempre, tá? Papai do Céu me deu uma chance, tô voltando”, disse o ex-atleta.

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que anualmente sejam registrados até 400 mil casos de infarto no Brasil, que resultam em 1 óbito a cada 5 a 7 pacientes.

O infarto do miocárdio, também conhecido como ataque cardíaco, é uma condição médica séria. Nele ocorre a necrose das células do miocárdio devido à falta de oxigênio, resultante, na maioria das vezes, de uma obstrução coronariana. Ou seja, é a morte das células de uma região do músculo do coração por conta da redução do fluxo sanguíneo, ocasionada por entupimento das artérias cardíacas.

Os sintomas mais comuns do infarto são: dor no peito, que pode se irradiar para o braço, pescoço, mandíbula ou costas, além de dor em região epigástrica (próxima ao estômago), falta de ar, sudorese, náuseas, vômitos, palidez e sensação de peso sobre o tórax.

O cardiologista Lucas Frizzera, da Rede Meridional, alerta que os sintomas do infarto diferem muito entre os indivíduos. “Principalmente em mulheres e diabéticos, os sintomas podem ser diferentes e até mesmo, mais brandos. No caso do Tande, que relatou ter sentido dor de ouvido ao ter infarto, possivelmente ele descreveu uma dor torácica que irradiava para a mandíbula e pela proximidade, também no ouvido”, explicou.

O especialista aponta que a faixa etária com maior incidência de infarto do miocárdio está exatamente entre os 50 e 70 anos. “Porém, é preciso ficar atento, pois é possível ocorrer em pessoas mais jovens, especialmente se tiverem fatores de risco significativos”, pontuou.

Os principais fatores de risco são o tabagismo, o colesterol elevado, a hipertensão arterial, a obesidade, o estresse, o diabetes, o sedentarismo e a história familiar de doenças cardiovasculares. "A maior parte dos fatores de risco são modificáveis. É necessário combater e prevenir a evolução da doença que mais mata no mundo".

O cardiologista adverte que infarto é uma emergência que exige cuidados médicos o mais rápido possível. Identificar os sintomas pode ser decisivo para salvar a vida de uma pessoa infartada.

O cardiologista Lucas Frizzera explica sobre os sintomas da condição Crédito: Divulgação

"Toda dor torácica precisa ser levada a sério. Existem diversas causas para esses sintomas, por esse motivo sempre é importante a avaliação médica" Lucas Frizzera - Cardiologista