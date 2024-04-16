Veja 5 cuidados essenciais para ter uma voz sempre saudável

Cuidar da saúde vocal requer atitudes básicas Crédito: Shutterstock

Em casa, no trabalho, durante festas e confraternizações, sempre que nos comunicamos oralmente, as cordas vocais entram em ação para produzir a voz. O Dia Mundial da Voz, celebrado nesta terça-feira (16), é uma ação global de conscientização para alertar a população sobre os cuidados necessários para preservar a saúde vocal.

O otorrinolaringologista Dan Mendonça diz que ter bons hábitos de saúde em geral, como não fumar e estar sempre vigilante para o próprio desempenho vocal são ações de rotina para preservar a voz. “Se ficar rouco com frequência, procure avaliação do médico otorrinolaringologista”, recomenda. Inclusive, a falta de cuidados com a voz pode ter como reflexo o surgimento de diversas doenças. “Problemas na laringe que não são cuidados tendem a se tornarem crônicos, e ir se agravando. Inclusive, eventualmente, atingirem um estágio de inflamação exagerado onde precisará de intervenção cirúrgica”, alerta.

Segundo o especialista, em fumantes há um risco de câncer muito alto em relação a quem não fuma. Dan Mendonça explica ainda que, no geral, qualquer rouquidão que não regrida em uma semana tem indicação clara de avaliação com vídeo laringoscopia, sendo o melhor método de detecção precoce de cânceres, paralisias de pregas vocais, e outras doenças que possam ir se agravando com o passar do tempo, tornando-se mais difíceis de tratar.

Conforme o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil registrou 7.790 novos casos de câncer de laringe em 2022, doença que afeta diretamente a habilidade vocal. Além de problemas de saúde, o otorrinolaringologista Danilo Carvalho Guimarães, do AmorSaúde, rede parceiras do Cartão de Todos, alerta que hábitos simples, como a ingestão de água, podem impactar a voz.

“A hidratação e ingestão de água por via oral é comprovadamente importante para preservação de uma boa qualidade vocal. Além de benefícios sobre a vibração das pregas vocais e qualidade vocal, ainda reduz o atrito das pregas vocais com um muco menos denso durante a fonação. As pausas para ingestão de água evitam o abuso contínuo e a ocorrência do pigarro por ressecamento”, explica.

Quais ações do dia a dia podem prejudicar a voz?

Cuidar da saúde vocal requer atitudes básicas, mas o fato de situações comuns, que acontecem repetidamente ao longo dos dias, gerarem desgaste nas cordas vocais, torna ainda mais importante estar alerta para o assunto. De acordo com Danilo, estes seis hábitos podem fragilizar a saúde da voz:

Tossir frequentemente;





Pigarrear;





Falar muito rápido, alto, forte ou gritar;





Falar sussurrando, sem respirar ou enquanto inspira;





Viver em ambientes familiares ou trabalhar em locais muito ruidosos;





Fumar ou viver em ambiente de fumantes.

No Brasil, o uso de cigarro eletrônico cresceu 600% nos últimos seis anos e, segundo o Ipec, instituto de pesquisas, o país tem quase três milhões de adultos usuários do item. No entanto, Danilo alerta que “para cuidar da saúde da voz, é preciso evitar hábitos como o uso recorrente de vapes, tabaco, narguilé e também o uso recreativo de maconha”.

O otorrinolaringologista ainda aponta que a “ingestão de bebidas alcoólicas ou bebidas muito quentes” também pode ocasionar problemas vocais.

“É importante acompanhar com profissionais da saúde e buscar tratamento sempre que apresentar qualquer alteração ou sintoma vocal”, aconselha Guimarães. Isso porque doenças respiratórias simples como rinites, resfriados, gripes, laringites inflamatórias são problemas que fragilizam a voz.

Além do câncer laríngeo e de doenças infecciosas da laringe, o médico destaca que problemas gástricos como o refluxo gastroesofágico e doenças tireoidianas precisam de acompanhamento, considerando também o impacto na saúde vocal, pois são potencialmente nocivos.

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