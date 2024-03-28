Entenda o que é aneurisma da aorta, causa da morte do músico Alexandre Lima

O músico Alexandre Lima morreu aos 54 anos Crédito: Vitor Jubini/Arquivo AG

A aorta abdominal é o maior vaso sanguíneo encontrado no corpo humano. O aneurisma da aorta abdominal é uma doença relacionada a dilatação desse vaso sanguíneo. É uma protuberância localizada na parede da aorta, na região que passa pelo tórax ou pelo abdômen. Uma dilatação progressiva, em que o vaso vai aumentando o seu calibre, até enfraquecer a parede, podendo levar a sua ruptura.

De acordo com o angiologista, cirurgião vascular e endovascular Frederico Christo Torezani, da Rede Meridional, o aneurisma da aorta abdominal é causado, normalmente, por situações relacionadas a fatores hereditários e influenciados também por fatores de risco, como o tabagismo, a idade, a hipertensão arterial não controlada, traumas na parede arterial, e mais raramente doenças que traumatizam a parede da aorta, como diabetes e colesterol elevado que em algum momento podem influenciar o enfraquecimento da parede da aorta.

"Os aneurismas da aorta abdominal podem surgir em qualquer idade, porém, são mais frequentes em homens, de 50 a 80 anos. E tem mais probabilidade de ocorrer em pessoas com hipertensão arterial, em particular naquelas que também são fumantes" Frederico Christo Torezani - Angiologista, cirurgião vascular e endovascular

O médico explica que o aneurisma da aorta é uma doença assintomática, sendo detectado, na maioria das vezes, por meio de exames de rotina. “O paciente não o percebe, ele vai progredindo e evolui com o crescimento progressivo, até o momento onde ocorre a ruptura. Neste momento ocorre a presença de sintomas. O paciente tem dor severa na região abdominal ou na região do dorso, nas costas, e pode ocorrer náuseas, vômito, e queda abrupta da pressão arterial causada pelo sangramento súbito".

Entenda o tratamento

O especialista enfatiza, ainda, que no aneurisma de aorta abdominal roto, quando ele se rompe, ocorre uma situação de risco elevado, podendo naturalmente causar uma hemorragia grave e levar a uma parada cardiorrespiratória. A mortalidade no aneurisma da aorta roto, quando não tratado, é de 100%.

Os aneurismas pequenos (diâmetro entre 3 e 5,5 cm) não necessitam de correção e podem apenas ser monitorados. Os que apresentam diâmetro maior que 5,5 cm nos homens e 5,0 cm nas mulheres apresentam risco de rotura, portanto devem ser tratados.

Torezani lembra que nos últimos 15 anos o tratamento mudou bastante, sendo realizado, no momento, através de cateteres. “A maioria dos aneurismas pode ser tratados por cateteres e os mesmos reduzem não só os riscos cirúrgicos do procedimento, como melhoram, de forma significativa, as chances de sucesso e do tratamento efetivo”, afirmou.