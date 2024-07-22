Coluna travada? Entenda o problema que levou Wesley Safadão a cancelar show

O cantor Wesley Safadão precisou cancelar um show que faria em Belém, no Pará, na última sexta-feira (19/7), devido a uma crise de coluna travada. Segundo o comunicado publicado pelo artista nas redes sociais, Wesley sentiu fortes contrações musculares, e por passar o dia com muita dor e movimentos limitados teve que receber atendimento médico. Em 2022, o cantor foi diagnosticado com hérnia de disco, doença que descobriu em 2018 ainda em fase inicial.
A coluna travada é caracterizada por uma dor intensa na região, e limita severamente os movimentos. O neurologista Ramon D'Ângelo Dias, especialista em dor, explica que a coluna travada ocorre quando há uma dor tão intensa na coluna cervical, torácica ou lombar, que a região parece que está 'travada'.
“É uma condição causada por diversos fatores como falta de preparo ou fortalecimento muscular, posturas inadequadas, traumas, movimentos inadequados ou ainda causas mais complexas como lesões de estruturas", explicou.
Safadão, que estava se preparando para o show, foi forçado a adiar o evento devido à gravidade de sua crise. "A coluna travada pode levar a contraturas musculares, artroses, hérnias discais, lesões de ligamentos e fraturas", acrescentou o médico. Ainda de acordo com ele, "quando acometido por esse tipo de dor, pode acontecer o desvio lateral da coluna, conhecido como Lateral Shift. É uma postura de 'defesa' adotada pelo corpo para aliviar a dor e diminuir a irritação na área afetada. Isso resulta em uma contratura muscular e desvio da coluna para um dos lados".
Coluna travou. E agora?
Quando a coluna trava, a primeira medida a tomar é procurar atendimento médico para obter um diagnóstico preciso e o tratamento adequado. O repouso relativo pode ajudar a aliviar a dor e permitir que a área afetada se recupere. Também é importante evitar movimentos que possam piorar a condição.
Aplicar compressas quentes ou frias pode proporcionar um alívio temporário, ajudando a reduzir a dor e a inflamação. Além disso, a fisioterapia pode ser recomendada para promover o fortalecimento e alongamento dos músculos afetados, o que contribui para a recuperação e prevenção de futuras crises.
" É importante cuidar para além da crise. O tratamento para a coluna travada pode variar dependendo da causa e da gravidade do problema"
A decisão de cancelar o show foi tomada para garantir que o artista receba o tratamento necessário e possa se recuperar adequadamente. Fãs e seguidores do cantor aguardaram ansiosamente por nova data para realização do show e desejaram uma rápida recuperação para o ídolo.