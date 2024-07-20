Wesley Safadão cancela show no Pará por questões de saúde; entenda

Depois de passar um tempo afastado dos palcos devido a crises de ansiedade, o cantor Wesley Safadão cancelou um show que faria em Salinópolis, no Pará, nessa sexta (19), por problemas de saúde. Em suas redes sociais, o artista revelou que travou a coluna e sentiu fortes contrações musculares, que o impediram de realizar a apresentação.
O cancelamento do show foi informado pela equipe de Safadão por meio de um comunicado publicado nos Stories do perfil do artista no Instagram. “Informamos que, por motivos de saúde, o show do cantor Wesley Safadão que aconteceria hoje em Sanilópolis, no Pará, está cancelado. O cantor sentiu fortes contrações musculares e está passando por atendimento médico”, declarou a assessoria.
A nota informa também que, apesar do imprevisto, o show marcado para este sábado (20/7), em Fortaleza (CE), segue confirmado. “Informamos ainda que o show do artista de amanhã, no Camarote Mucuripe, em Fortaleza, acontecerá normalmente. Agradecemos a compreensão de todos”, finalizou o comunicado.
Safadão também publicou um vídeo em seus Stories onde aparece em uma clínica: "Coluna travada! Vou fazer um bloqueio nas costas para diminuir a dor que estou sentindo. Passei o dia todo sentindo muita dor, sem conseguir fazer movimentos simples e com a respiração comprometida."
O cantor aproveitou para desculpar pelo cancelamento do show em Salinópolis: "Estou muito triste. Minha tristeza de ter que cancelar esse show é maior que a dor que passei o dia inteiro sentindo. Vou fazer esse bloqueio, ficar de repouso e com fé em Deus amanhã estarei melhor.".