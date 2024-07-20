Wesley Safadão cancela show no Pará por questões de saúde; entenda

O cantor Wesley Safadão Crédito: Wesley Safadão/Instagram

O cancelamento do show foi informado pela equipe de Safadão por meio de um comunicado publicado nos Stories do perfil do artista no Instagram. “Informamos que, por motivos de saúde, o show do cantor Wesley Safadão que aconteceria hoje em Sanilópolis, no Pará, está cancelado. O cantor sentiu fortes contrações musculares e está passando por atendimento médico”, declarou a assessoria.

A nota informa também que, apesar do imprevisto, o show marcado para este sábado (20/7), em Fortaleza (CE), segue confirmado. “Informamos ainda que o show do artista de amanhã, no Camarote Mucuripe, em Fortaleza, acontecerá normalmente. Agradecemos a compreensão de todos”, finalizou o comunicado.

Assessoria de Safadão informou sobre cancelamento do show nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Safadão também publicou um vídeo em seus Stories onde aparece em uma clínica: "Coluna travada! Vou fazer um bloqueio nas costas para diminuir a dor que estou sentindo. Passei o dia todo sentindo muita dor, sem conseguir fazer movimentos simples e com a respiração comprometida."

Cantor publicou vídeo em seus stories onde aparece em uma clínica Crédito: Reprodução/Instagram