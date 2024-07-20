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Wesley Safadão cancela show no Pará por questões de saúde; entenda

Cantor faria uma apresentação em Salinópolis nessa sexta (19) mas revelou em suas redes sociais que sentiu fortes dores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 10:48

O cantor Wesley Safadão
O cantor Wesley Safadão Crédito: Wesley Safadão/Instagram
Depois de passar um tempo afastado dos palcos devido a crises de ansiedade, o cantor Wesley Safadão cancelou um show que faria em Salinópolis, no Pará, nessa sexta (19), por problemas de saúde. Em suas redes sociais, o artista revelou que travou a coluna e sentiu fortes contrações musculares, que o impediram de realizar a apresentação. 
O cancelamento do show foi informado pela equipe de Safadão por meio de um comunicado publicado nos Stories do perfil do artista no Instagram. “Informamos que, por motivos de saúde, o show do cantor Wesley Safadão que aconteceria hoje em Sanilópolis, no Pará, está cancelado. O cantor sentiu fortes contrações musculares e está passando por atendimento médico”, declarou a assessoria. 

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A nota informa também que, apesar do imprevisto, o show marcado para este sábado (20/7), em Fortaleza (CE), segue confirmado. “Informamos ainda que o show do artista de amanhã, no Camarote Mucuripe, em Fortaleza, acontecerá normalmente. Agradecemos a compreensão de todos”, finalizou o comunicado.
Assessoria de Wesley Safadão informou sobre cancelamento do show nas redes sociais do cantor
Assessoria de Safadão informou sobre cancelamento do show nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram
Safadão também publicou um vídeo em seus Stories onde aparece em uma clínica: "Coluna travada! Vou fazer um bloqueio nas costas para diminuir a dor que estou sentindo. Passei o dia todo sentindo muita dor, sem conseguir fazer movimentos simples e com a respiração comprometida."
Cantor Wesley Safadão publicou um vídeo em suas redes sociais em que aparece em uma clínica
Cantor publicou vídeo em seus stories onde aparece em uma clínica Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor aproveitou para desculpar pelo cancelamento do show em Salinópolis: "Estou muito triste. Minha tristeza de ter que cancelar esse show é maior que a dor que passei o dia inteiro sentindo. Vou fazer esse bloqueio, ficar de repouso e com fé em Deus amanhã estarei melhor.".

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