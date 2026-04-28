Qual o melhor momento para comprar a TV da Copa do Mundo

Esta edição da Copa do Mundo já tem data marcada, dia 11/06/2026 se inicia a competição mais tradicional do mundo. E, para muitos, é a desculpa perfeita para trocar a TV antiga por um modelo mais moderno. Afinal, assistir aos jogos com a melhor qualidade de imagem e som faz toda a diferença na experiência.
Mas a grande questão é: qual o melhor momento para fazer essa compra sem gastar uma fortuna e garantindo a melhor tecnologia? Vamos desvendar os segredos do mercado para você não perder nenhum lance.
O calendário das promoções
Historicamente, o mercado de TVs se aquece bastante em anos de Copa do Mundo, e os varejistas aproveitam para lançar promoções agressivas. Geralmente, as primeiras grandes ofertas começam a aparecer alguns meses antes do evento, quando as lojas querem esvaziar os estoques de modelos antigos para dar lugar aos lançamentos. Mas a verdadeira "Black Friday da Copa" costuma acontecer nas semanas que antecedem a abertura dos jogos. É nesse período que a concorrência é maior e as lojas brigam pelos consumidores, resultando em descontos mais significativos.
Outro ponto importante é ficar de olho em datas como a Black Friday (que acontece em novembro, mas pode influenciar os preços de modelos que serão vendidos na Copa seguinte). Embora não sejam diretamente ligadas à Copa, essas datas podem apresentar ótimas oportunidades para encontrar TVs com preços reduzidos, especialmente se você não precisa do modelo mais recente. A dica de ouro é começar a pesquisar com antecedência, monitorar os preços e não ter medo de esperar pela promoção certa.
Tecnologias que fazem a diferença para o futebol
Para assistir futebol, algumas tecnologias de TV são mais indicadas para garantir uma experiência imersiva. A taxa de atualização da tela é crucial: TVs com 120Hz oferecem uma fluidez de imagem muito superior, sendo ideal para cenas de movimento rápido, como uma jogada de futebol. Isso evita o famoso "arrasto" e garante que você veja cada detalhe da partida.
Em relação à qualidade de imagem, as TVs OLED e QLED se destacam. As TVs OLED oferecem pretos perfeitos e contraste infinito, resultando em cores vibrantes e realistas, o que é ótimo para o gramado verde e os uniformes dos times. E as TVs QLED, com a tecnologia de pontos quânticos, entregam um brilho intenso e uma gama de cores expandida, sendo excelentes para ambientes mais iluminados. Os modelos com resolução 4K já são um padrão e garantem uma imagem nítida e detalhada. Além disso, recursos como HDR torna o contraste das cores mais vivas.
Samsung Vision AI TV 65" NEO QLED ULTRA 4K
Samsung Vision AI TV 55" QLED ULTRA 4K QEF1 2025
TCL, Smart TV, 32 Polegadas, HD QLED HDR10, Dolby Audio, 32S5K
Smart TV 50" TCL 4K UHD QLED 50P7K Google TV AiPQ Google Assistente 3 HDMI
TCL QLED SMART TV 65” 65P8K 4K UHD GOOGLE TV
PHILIPS, Smart TV, 50'' 4K UHD HDR
PHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K HDR10+
Samsung Vision AI TV 55" OLED 4K S85F 2025
Smart TV LG AI 48" - 4K OLED 4K Gen8 webOS 25
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