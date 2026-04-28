Qual o melhor momento para comprar a TV da Copa do Mundo

Para assistir futebol, algumas tecnologias de TV são mais indicadas para garantir uma experiência imersiva. A taxa de atualização da tela é crucial: TVs com 120Hz oferecem uma fluidez de imagem muito superior, sendo ideal para cenas de movimento rápido, como uma jogada de futebol. Isso evita o famoso "arrasto" e garante que você veja cada detalhe da partida.





Em relação à qualidade de imagem, as TVs OLED e QLED se destacam. As TVs OLED oferecem pretos perfeitos e contraste infinito, resultando em cores vibrantes e realistas, o que é ótimo para o gramado verde e os uniformes dos times. E as TVs QLED, com a tecnologia de pontos quânticos, entregam um brilho intenso e uma gama de cores expandida, sendo excelentes para ambientes mais iluminados. Os modelos com resolução 4K já são um padrão e garantem uma imagem nítida e detalhada. Além disso, recursos como HDR torna o contraste das cores mais vivas.