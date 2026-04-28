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Qual o melhor momento para comprar a TV da Copa do Mundo

Aproveite a temporada de Copa do Mundo e saiba quais as melhores TV's para comprar e como adquirir mais barato no período

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 17:36

Públicado em 

28 abr 2026 às 17:36

Colunista

Aproveite o ano de copa do mundo e conheça os melhores modelos de TV para "surfar no hype". Fonte: Canva


Esta edição da Copa do Mundo já tem data marcada, dia 11/06/2026 se inicia a competição mais tradicional do mundo. E, para muitos, é a desculpa perfeita para trocar a TV antiga por um modelo mais moderno. Afinal, assistir aos jogos com a melhor qualidade de imagem e som faz toda a diferença na experiência.

Mas a grande questão é: qual o melhor momento para fazer essa compra sem gastar uma fortuna e garantindo a melhor tecnologia? Vamos desvendar os segredos do mercado para você não perder nenhum lance.


O calendário das promoções


Historicamente, o mercado de TVs se aquece bastante em anos de Copa do Mundo, e os varejistas aproveitam para lançar promoções agressivas. Geralmente, as primeiras grandes ofertas começam a aparecer alguns meses antes do evento, quando as lojas querem esvaziar os estoques de modelos antigos para dar lugar aos lançamentos. Mas a verdadeira "Black Friday da Copa" costuma acontecer nas semanas que antecedem a abertura dos jogos. É nesse período que a concorrência é maior e as lojas brigam pelos consumidores, resultando em descontos mais significativos.

Outro ponto importante é ficar de olho em datas como a Black Friday (que acontece em novembro, mas pode influenciar os preços de modelos que serão vendidos na Copa seguinte). Embora não sejam diretamente ligadas à Copa, essas datas podem apresentar ótimas oportunidades para encontrar TVs com preços reduzidos, especialmente se você não precisa do modelo mais recente. A dica de ouro é começar a pesquisar com antecedência, monitorar os preços e não ter medo de esperar pela promoção certa.


Tecnologias que fazem a diferença para o futebol


Para assistir futebol, algumas tecnologias de TV são mais indicadas para garantir uma experiência imersiva. A taxa de atualização da tela é crucial: TVs com 120Hz oferecem uma fluidez de imagem muito superior, sendo ideal para cenas de movimento rápido, como uma jogada de futebol. Isso evita o famoso "arrasto" e garante que você veja cada detalhe da partida.

Em relação à qualidade de imagem, as TVs OLED e QLED se destacam. As TVs OLED oferecem pretos perfeitos e contraste infinito, resultando em cores vibrantes e realistas, o que é ótimo para o gramado verde e os uniformes dos times. E as TVs QLED, com a tecnologia de pontos quânticos, entregam um brilho intenso e uma gama de cores expandida, sendo excelentes para ambientes mais iluminados. Os modelos com resolução 4K já são um padrão e garantem uma imagem nítida e detalhada. Além disso, recursos como HDR torna o contraste das cores mais vivas.

Samsung Vision AI TV 65

Samsung Vision AI TV 65" NEO QLED ULTRA 4K

Samsung Vision AI TV 55

Samsung Vision AI TV 55" QLED ULTRA 4K QEF1 2025

TCL, Smart TV, 32 Polegadas, HD QLED HDR10, Dolby Audio, 32S5K

TCL, Smart TV, 32 Polegadas, HD QLED HDR10, Dolby Audio, 32S5K

Smart TV 50

Smart TV 50" TCL 4K UHD QLED 50P7K Google TV AiPQ Google Assistente 3 HDMI

TCL QLED SMART TV 65” 65P8K 4K UHD GOOGLE TV

TCL QLED SMART TV 65” 65P8K 4K UHD GOOGLE TV

PHILIPS, Smart TV, 50'' 4K UHD HDR

PHILIPS, Smart TV, 50'' 4K UHD HDR

PHILIPS, Smart TV Ambilight 50

PHILIPS, Smart TV Ambilight 50" 4K HDR10+

Samsung Vision AI TV 55

Samsung Vision AI TV 55" OLED 4K S85F 2025

Smart TV LG AI 48

Smart TV LG AI 48" - 4K OLED 4K Gen8 webOS 25


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