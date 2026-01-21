Entenda como escolher a TV ideal para a sua casa

Conheça as características essenciais de uma TV, e saiba qual mais se encaixa em seu perfil. Crédito: Canva

A televisão deixou de ser um simples aparelho para se tornar o centro do entretenimento doméstico. Com a evolução constante da tecnologia, escolher a TV ideal pode parecer uma tarefa complexa, repleta de siglas e especificações técnicas.



No entanto, entender os principais critérios de compra é o primeiro passo para garantir uma experiência de imagem e som que realmente faça jus aos seus filmes, séries e jogos favoritos.

Uma TV bem escolhida não é apenas um item de decoração, mas um investimento no seu conforto e na qualidade do seu lazer. Vamos desvendar os segredos por trás das telas para que você possa tomar a melhor decisão para o seu lar.

A tecnologia do painel, por exemplo, é o fator mais importante na qualidade final da imagem. Atualmente, o mercado é dominado por três grandes protagonistas: LED, QLED e OLED.

LED (Light Emitting Diode)

As TVs LED, que na verdade são LCDs com iluminação de fundo por LEDs, são a opção mais acessível e popular. Elas oferecem um bom brilho e são ideais para ambientes bem iluminados.

Sua principal vantagem é o custo-benefício e a durabilidade, sendo uma escolha sólida para quem busca uma TV de qualidade sem gastar muito.

TV LG 32" LED HD Smart Pro 32RL601CBSA Comprar na Amazon Smart TV 40” Philco Roku TV LED Dolby Comprar na Amazon Samsung - Smart TV LED 32" HD Comprar na Amazon

QLED (Quantum Dot LED)

A tecnologia QLED, popularizada pela Samsung, utiliza pontos quânticos para aprimorar a cor e o brilho das TVs LED.

O resultado é uma paleta de cores mais vibrante e um brilho superior, o que as torna excelentes para assistir a conteúdos em HDR (High Dynamic Range) e em salas com muita luz natural. As QLEDs representam um ótimo equilíbrio entre preço e performance de imagem.

OLED (Organic Light Emitting Diode)

As TVs OLED, lideradas pela LG, são consideradas o topo de linha em qualidade de imagem. Cada pixel em uma tela OLED emite sua própria luz, o que permite que eles sejam desligados individualmente.

Isso resulta em um preto absoluto e um contraste infinito, proporcionando uma profundidade de imagem inigualável.

Embora sejam a opção mais cara, são a escolha definitiva para cinéfilos e entusiastas que buscam a melhor experiência visual possível, especialmente em ambientes escuros.

Samsung Vision AI TV 55" OLED 4K S85F 2025 Comprar na Amazon Smart TV 4K 55" LG OLED evo Comprar na Amazon Smart TV 4K 55" LG OLED Comprar na Amazon

Resolução

A resolução 4K (ou Ultra HD), já se consolidou como o padrão do mercado. Ela oferece uma nitidez impressionante, e a maioria dos conteúdos de streaming e consoles de videogame já são otimizados para essa resolução.

Já a 8K é a tecnologia mais recente. Embora ofereça uma definição ainda maior, a disponibilidade de conteúdo nativo em 8K ainda é limitada, tornando o 4K a escolha mais sensata e com melhor custo-benefício para a maioria dos consumidores.

Medida da TV

O tamanho da TV deve ser escolhido com base na distância entre o sofá e a tela. Para TVs 4K, a regra geral é que a distância ideal de visualização deve ser de 1,5 a 2,5 vezes o tamanho da tela em polegadas, convertido para centímetros.

Por exemplo, para uma TV de 55 polegadas, a distância ideal varia entre 2,10m e 3,20m. Sentar muito perto de uma TV grande pode causar desconforto, enquanto sentar muito longe de uma TV pequena pode fazer você perder os detalhes da alta resolução.

Meça o seu espaço antes de tomar a decisão final.

Sistemas Operacionais (Smart TV)

Os sistemas operacionais mais comuns são o Tizen (Samsung), webOS (LG) e Google TV (Sony, TCL, entre outras).



A escolha do sistema é uma questão de preferência pessoal, mas é importante verificar a compatibilidade com seus aplicativos de streaming favoritos e a fluidez da navegação.

Um bom sistema operacional deve ser rápido, intuitivo e receber atualizações constantes.

Taxa de Atualização (Refresh Rate)

A taxa de atualização, medida em Hertz (Hz), indica a frequência com que a imagem na tela é atualizada. Para a maioria dos conteúdos, 60Hz é suficiente.



No entanto, para amantes de videogames e entusiastas de esportes, uma TV com 120Hz é altamente recomendada.

Essa taxa mais alta garante movimentos mais fluidos e menos rastros, proporcionando uma experiência de jogo superior.

Smart TV TCL 75 Polegadas QLED Mini LED 4K 4 HDMI 144Hz Comprar no Mercado Livre Samsung Vision AI TV 43" NEO QLED Ultra 4K 2025 Comprar no Mercado Livre Samsung Smart Monitor TV 43", HD, Plataforma Tizen™ Comprar no Mercado Livre Smart Tv Samsung 32'' Hd Tizen Hdr Wi-fi Hdmi Monitor Bivolt Preta Preto Comprar no Mercado Livre

Conectividade e portas

Verifique o número de portas HDMI e USB disponíveis. Para aproveitar ao máximo a qualidade 4K e 120Hz, certifique-se de que a TV possua portas HDMI 2.1, que são essenciais para os consoles de última geração.

A conectividade Wi-Fi e Bluetooth também são importantes para o espelhamento de tela e conexão de acessórios sem fio.

A Gazeta integra o Saiba mais