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Erro na confecção dos uniformes

Nike admite problemas em uniforme de seleções para a Copa do Mundo

Empresa enfrenta empecilho no fornecimento de uniformes para as seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026.

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 15:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2026 às 15:12
Nike admite problemas em uniforme de seleções para a Copa do Mundo Crédito: AFP
A Nike enfrenta um problema no fornecimento de uniformes para as seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026. Na última Data Fifa, foi notado um erro de costura que gerou reclamação à marca, que veste, inclusive, a equipe do Brasil.
Os uniformes produzidos pela Nike para a Copa do Mundo sofreram críticas. As camisas apresentaram um erro de costura visível, com o defeito aparecendo como um volume ou "inchaço" nas costuras dos ombros. O erro apareceu em todas as seleções que vestem Nike ao longo da última Data Fifa.
A empresa reconheceu o defeito e assumiu uma falta de padrão estético esperado. Em comunicado oficial, no entanto, a Nike também garantiu que o problema não afeta o desempenho do material junto aos atletas.
"Observamos um pequeno problema em nossos uniformes, mais perceptível na área da costura do ombro. O desempenho não é afetado, mas a estética geral não está onde deveria estar", disse a Nike, em comunicado oficial.
Os uniformes da Copa foram projetados para suportar o forte calor do México e Estados Unidos, países-sede junto ao Canadá. Por isso, as camisas são desenvolvidas com tecnologias como Aero-FIT e sistemas de ventilação. Alguns torcedores que compraram as camisas de seleções também foram frustrados pelo erro de confecção.
O problema acontece às vésperas da Copa do Mundo. A Nike informou que está investigando e discutindo possíveis soluções.

O ranking das marcas na Copa

A Adidas lidera o fornecimento de material para o torneio de junho/julho. A empresa alemã conta com 14 seleções vestindo seus uniformes, enquanto Nike (12) e Puma (11) vêm logo atrás.
Além das três, outras sete marcas vão estar presentes na Copa de 2026: Kelme, Umbro, 7 Saber, Capelli Sport, Marathon, Reebok e Saeta Sports.
O Irã é o único país classificado que ainda não tem uma marca para o fornecimento de uniformes. O país também vive a indefinição de participar ou não da Copa em meio ao conflito com os Estados Unidos.

Confira abaixo a marca dos uniformes de cada seleção na Copa

- Adidas: Suécia, México, Japão, Espanha, Escócia, Curaçao, Colômbia, Catar, Bélgica, Argentina, Argélia, Arábia Saudita, Alemanha e África do Sul.
- Nike: Uruguai, Turquia, Noruega, Inglaterra, Holanda, França, EUA, Croácia, Coréia do Sul, Canadá, Brasil e Austrália.
- Puma: Suíça, Senegal, Tcheca, Portugal, Paraguai, Nova Zelândia, Marrocos, Gana, Egito, Costa do Marfim e Áustria.
- Kelme: Jordânia e Bósnia.
- Umbro: Congo e Iraque.
- 7 Saber: Uzbequistão.
- Capelli Sport: Cabo Verde.
- Marathon: Equador.
- Reebok: Panamá.
- Saeta Sports: Haiti.

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