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  • Wesley Safadão fala sobre retorno aos palcos e crises de ansiedade: ‘Não estou 100%, mas, se dá, eu vou’
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Wesley Safadão fala sobre retorno aos palcos e crises de ansiedade: ‘Não estou 100%, mas, se dá, eu vou’

Cantor se emocionou ao falar sobre ‘vontade de sair correndo do palco’ em uma apresentação que fez em João Pessoa no sábado, 14; ele teve de fazer uma pausa na carreira em setembro por orientações médicas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 08:17

Wesley Safadão tem Twitter hackeado
Wesley Safadão comentou sobre o que vem sentindo durante o retorno aos palcos Crédito: FramePhoto/Folhapress
O cantor Wesley Safadão comentou sobre o que vem sentindo durante o retorno aos palcos. Ele, que teve de fazer uma pausa na agenda devido a crises de ansiedade, se emocionou ao falar sobre o assunto neste domingo, 15, e disse que ainda está em processo de recuperação.
"Não estou 100%, mas, se dá, eu vou", declarou o artista, que disse ter sido questionado por seguidores sobre o fato de ter voltado a trabalhar. "Cada semana de trabalho que a gente consegue concluir é uma vitória", afirmou ele em uma sequência de stories no Instagram.
O artista contou que costuma publicar apenas coisas positivas nas redes sociais, mas ressaltou que, "por trás das câmeras", vive "alguns momentos de baixa e crises". "Podem ter certeza que eu sempre tento dar o meu melhor quando estou em cima do palco", disse.
Wesley, que fez um show em João Pessoa no sábado, 14, se emocionou ao fazer uma avaliação da apresentação. "No fundo, sei que já fiz shows e entregas melhores. [...] Em alguns momentos, durante o show, dá umas 'agonias', uma vontade de sair correndo do palco, mas Deus é bom e me deixa firme ali para suportar até concluir o compromisso", afirmou.
No início de setembro, a equipe do cantor anunciou que ele faria uma pausa na carreira por orientações médicas. Mais tarde, a assessoria de imprensa do artista confirmou ao Estadão que Wesley vinha sofrendo com "fortes crises de ansiedade".

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