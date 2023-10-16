Tony Ramos é flagrado despistando telemarketing com mudança na voz e diverte a web; veja vídeo

Tony Ramos em ligação: brincadeira divertiu bastidores de "Terra e Paixão" Crédito: Reprodução

Tony Ramos protagonizou uma cena inusitada que o levou a se tornar um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste fim de semana. Nos bastidores da novela "Terra e Paixão", sentado em um sofá dos camarins, o ator foi filmado por Diego Martins conversando ao telefone.

"Despistando telemarketing", entregou o intérprete de Kelvin na trama, em texto no clipe.

Diego Martins gravando Tony Ramos mudando de voz pra enganar o povo do telemarketing. Um gênio. #TerraEPaixão pic.twitter.com/8W6TILO8Xl — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 15, 2023

Em vez de simplesmente recusar a oferta, Ramos decidiu entrar no espírito da atuação e disse, com uma voz completamente diferente da sua normal: "Aqui é do escritório do meu filho. A senhora poderia falar comigo, que eu passo o recado para ele. Ele está em São Paulo".