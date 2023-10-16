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Viralizou

Tony Ramos é flagrado despistando telemarketing com mudança na voz e diverte a web; veja vídeo

Ator de "Terra e Paixão" teve momento nos bastidores filmado por Diego Martins, o Kelvin da trama
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 18:46

Tony Ramos em ligação: brincadeira divertiu bastidores de
Tony Ramos em ligação: brincadeira divertiu bastidores de "Terra e Paixão" Crédito: Reprodução
Tony Ramos protagonizou uma cena inusitada que o levou a se tornar um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste fim de semana. Nos bastidores da novela "Terra e Paixão", sentado em um sofá dos camarins, o ator foi filmado por Diego Martins conversando ao telefone.
"Despistando telemarketing", entregou o intérprete de Kelvin na trama, em texto no clipe.
Em vez de simplesmente recusar a oferta, Ramos decidiu entrar no espírito da atuação e disse, com uma voz completamente diferente da sua normal: "Aqui é do escritório do meu filho. A senhora poderia falar comigo, que eu passo o recado para ele. Ele está em São Paulo".
Na gravação, Ramos é visto sorrindo e se divertindo com a situação, o que causou risos e admiração entre os fãs.

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