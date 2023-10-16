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Paulo André é processado por exposição indevida de funcionária de hotel

O atleta teria filmado o rosto da funcionária do estabelecimento sem autorização e publicado o vídeo em suas redes sociais após a moça encontrar um óculos perdido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 14:40

Paulo André compartilha fotos em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos
Paulo André compartilha fotos em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos Crédito: Instagram/@iampauloandre
O ex-BBB e atleta Paulo André é alvo de um processo judicial. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, PA está sendo processado por danos morais após expor em vídeo o rosto de uma funcionária de um hotel em que ele estava hospedado. Além do atleta, a mulher, que não quer se identificada, também incluiu na ação a moderadora do perfil Babados Capixabas por exposição no Instagram.
De acordo com a publicação, a filmagem aconteceu em maio quando a mulher entregou os óculos que o ator havia perdido no estabelecimento. Quando foi buscá-lo, P.A. gravou a funcionária e agradeceu por ela encontrar o objeto. "Tava com ela, obrigado. Valeu, tirou onda. Tamo junto", afirmou o atleta, em postagem na época.
A funcionária pede indenização de R$ 26,4 mil por ser filmada sem autorização e ter tido seu comentário publicado no  perfil Babados Capixabas, do Instagram, que revelou ainda seu nome e rosto. No processo, a funcionária destaca que a exposição nos stories do atleta e na página do Instagram lhe causou danos imensuráveis.
Segundo Fabia Oliveira, Paulo André e o perfil Babados Capixabas ainda não se manifestaram sobre o processo.

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