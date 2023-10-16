Paulo André é processado por exposição indevida de funcionária de hotel

Paulo André compartilha fotos em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos Crédito: Instagram/@iampauloandre

O ex-BBB e atleta Paulo André é alvo de um processo judicial. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, PA está sendo processado por danos morais após expor em vídeo o rosto de uma funcionária de um hotel em que ele estava hospedado. Além do atleta, a mulher, que não quer se identificada, também incluiu na ação a moderadora do perfil Babados Capixabas por exposição no Instagram.

De acordo com a publicação, a filmagem aconteceu em maio quando a mulher entregou os óculos que o ator havia perdido no estabelecimento. Quando foi buscá-lo, P.A. gravou a funcionária e agradeceu por ela encontrar o objeto. "Tava com ela, obrigado. Valeu, tirou onda. Tamo junto", afirmou o atleta, em postagem na época.

A funcionária pede indenização de R$ 26,4 mil por ser filmada sem autorização e ter tido seu comentário publicado no perfil Babados Capixabas, do Instagram, que revelou ainda seu nome e rosto. No processo, a funcionária destaca que a exposição nos stories do atleta e na página do Instagram lhe causou danos imensuráveis.