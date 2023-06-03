Paulo André fala sobre boatos de affair com Sabrina Sato: "sozinho"

Segundo o ex-BBB, ele continua solteiro. "Recomendo pra galera que está vivendo um 'romance de leve' a fazer um convite para ir ver a lua, ouvindo 'A Lua, Eu e Você'… Porque a lua está muito linda. Como eu não estou vivendo nenhum, eu estou admirando a lua sozinho aqui mesmo, pós-treino", escreveu no Twitter.