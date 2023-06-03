Paulo André fala sobre boatos de affair com Sabrina Sato: "sozinho"

Paulo André se pronunciou sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com Sabrina Sato. O atleta usou de ironia e aproveitou para divulgar sua primeira música "A Lua, Eu e Você", lançada na última semana em parceria com a cantora Budah.
Sabrina Sato também usou suas redes para negar qualquer envolvimento com PA. "Semana toda gravando, trabalhando, cuidando da minha família e sem tempo pra pegar ninguém".
Os burburinhos de um possível envolvimento entre os dois começaram na última quinta-feira. Segundo o jornalista Lucas Pasin, eles estariam vivendo um "affair leve e sem compromisso".
Separada desde março do ator Duda Nagle, Sabrina já teve seu nome associado aos de Cauã Reymond e João Vicente Castro.