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Paulo André fala sobre boatos de affair com Sabrina Sato: "sozinho"

Atleta e ex-BBB usou o Twitter para se pronunciar sobre suposto envolvimento com a apresentadora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 09:08

Sabrina Sato e Paulo André
Sabrina Sato e Paulo André Crédito: Divulgação/TV Globo
Paulo André se pronunciou sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com Sabrina Sato. O atleta usou de ironia e aproveitou para divulgar sua primeira música "A Lua, Eu e Você", lançada na última semana em parceria com a cantora Budah.
Segundo o ex-BBB, ele continua solteiro. "Recomendo pra galera que está vivendo um 'romance de leve' a fazer um convite para ir ver a lua, ouvindo 'A Lua, Eu e Você'… Porque a lua está muito linda. Como eu não estou vivendo nenhum, eu estou admirando a lua sozinho aqui mesmo, pós-treino", escreveu no Twitter.
Sabrina Sato também usou suas redes para negar qualquer envolvimento com PA. "Semana toda gravando, trabalhando, cuidando da minha família e sem tempo pra pegar ninguém".
Os burburinhos de um possível envolvimento entre os dois começaram na última quinta-feira. Segundo o jornalista Lucas Pasin, eles estariam vivendo um "affair leve e sem compromisso".
Separada desde março do ator Duda Nagle, Sabrina já teve seu nome associado aos de Cauã Reymond e João Vicente Castro.

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