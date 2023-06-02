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Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda confirmam casamento para 2024

As possíveis datas para o casório são 17 de agosto e 3 de outubro, aniversário de Zezé e de Graciele, respectivamente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 13:14

Zezé Di Camargo, 60, e a capixaba Graciele Lacerda, 42, vão casar em 2024. A assessoria do cantor confirmou a notícia ao Gshow, informando que o casório deve sair no segundo semestre do próximo ano.
Graciele Lacerda revela que está procurando casa em Vila Velha com Zezé Di Camargo
Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo ficaram noivos em 2021 Crédito: Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial
O sertanejo e a influenciadora estão juntos há 11 anos, ficando noivos em 2021. No ano passado, a famosa disse que já se sentia casada com o artista e tinha preguiça de organizar uma cerimônia de casamento.
As possíveis datas para o casamento são 17 de agosto e 3 de outubro, aniversário de Zezé e de Graciele, respectivamente. Por falar no sertanejo, o lado profissional também vai muito bem. O cantor começou sua turnê solo, batizada de "Rústico", recentemente.

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