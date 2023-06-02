Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda confirmam casamento para 2024

Zezé Di Camargo, 60, e a capixaba Graciele Lacerda, 42, vão casar em 2024. A assessoria do cantor confirmou a notícia ao Gshow, informando que o casório deve sair no segundo semestre do próximo ano.
O sertanejo e a influenciadora estão juntos há 11 anos, ficando noivos em 2021. No ano passado, a famosa disse que já se sentia casada com o artista e tinha preguiça de organizar uma cerimônia de casamento.
As possíveis datas para o casamento são 17 de agosto e 3 de outubro, aniversário de Zezé e de Graciele, respectivamente. Por falar no sertanejo, o lado profissional também vai muito bem. O cantor começou sua turnê solo, batizada de "Rústico", recentemente.