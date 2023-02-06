Graciele Lacerda posa de biquíni e ganha elogio de Zezé di Camargo: "Deusa"

Graciele Lacerda posa de biquíni e ganha elogio de Zezé di Camargo Crédito: Instagram/@gracielelacerdaoficial

Curtindo o inverno americano desde o dia 23 de janeiro, Graciele Lacerda surpreendeu ao posar de biquíni em suas redes sociais. Na legenda, a esposa de Zezé di Camargo explicou o motivo de usar a peça na estação fria.

"A sorte de encontrar um verão em pleno inverno", escreveu ela no feed e dando mais detalhes nos Stories: "A água está tão quentinha, está gostoso", disse ela, antes de mostrar Zezé almoçando por ali.

Por sinal, ao ver a cena, o cantor logo rasgou elogios à esposa. "Minha deusa!!", comentou o cantor com emojis de coração.