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Graciele Lacerda posa de biquíni e ganha elogio de Zezé di Camargo: "Deusa"

Influenciadora está nos EUA e compartilhou imagens à beira da piscina: "A sorte de encontrar um verão em pleno inverno"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 11:20

Graciele Lacerda posa de biquíni e ganha elogio de Zezé di Camargo
Graciele Lacerda posa de biquíni e ganha elogio de Zezé di Camargo Crédito: Instagram/@gracielelacerdaoficial
Curtindo o inverno americano desde o dia 23 de janeiro, Graciele Lacerda surpreendeu ao posar de biquíni em suas redes sociais. Na legenda, a esposa de Zezé di Camargo explicou o motivo de usar a peça na estação fria.
"A sorte de encontrar um verão em pleno inverno", escreveu ela no feed e dando mais detalhes nos Stories: "A água está tão quentinha, está gostoso", disse ela, antes de mostrar Zezé almoçando por ali.
Por sinal, ao ver a cena, o cantor logo rasgou elogios à esposa. "Minha deusa!!", comentou o cantor com emojis de coração.
E não foi apenas Zezé que elogiou o corpão de Graciele. Seus seguidores também comentaram a beleza da capixaba. "Se essa mulher tiver defeito é nas tripas. Oh mulher linda viu sou fã", escreveu um seguidor.

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