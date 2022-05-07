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Intimidade do casal

Graciele Lacerda diz na web que Zezé de Camargo 'usufrui' do seu bumbum

Após fazer uma propaganda de um produto para os glúteos, a influenciadora contou que cuida dessa parte do corpo para agradar o cantor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 10:11

O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista Graciele Lacerda
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda:  intimidade com os seguidores nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
A influenciadora Graciele Lacerda falou mais uma vez da sua intimidade com o cantor Zezé Di Camargo. Após fazer uma propaganda de um produto para os glúteos no Instagram, a influenciadora contou que cuida bem dessa parte do corpo para agradar o cantor.
"Óh quem usufrui do meu bumbum lisinho é ele. Por isso que eu cuido", disse ela, que estava com o sertanejo. 
Essa não é a primeira vez que o casal abre a intimidade com os seguidores nas redes sociais. Ela já exibiu na internet uma homenagem que quis fazer para o amado, Zezé Di Camargo, em forma de tatuagem na virilha. Ela fez há sete anos e declarou que o desenho trata da frase "G e ZC" com um coração no meio, iniciais que indicam o nome deles. 
Zezé também já falou sobre tatuar o nome da bonita: "Já estava no coração e agora está na pele. Graciele Lacerda, depois de algum tempo retribuir um carinho é maravilhoso! Obrigado por esses anos todos, me carregar no seu corpo. Agora é minha vez".

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