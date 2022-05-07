Graciele Lacerda diz na web que Zezé de Camargo 'usufrui' do seu bumbum

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda: intimidade com os seguidores nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

A influenciadora Graciele Lacerda falou mais uma vez da sua intimidade com o cantor Zezé Di Camargo. Após fazer uma propaganda de um produto para os glúteos no Instagram, a influenciadora contou que cuida bem dessa parte do corpo para agradar o cantor.

"Óh quem usufrui do meu bumbum lisinho é ele. Por isso que eu cuido", disse ela, que estava com o sertanejo.

Essa não é a primeira vez que o casal abre a intimidade com os seguidores nas redes sociais. Ela já exibiu na internet uma homenagem que quis fazer para o amado, Zezé Di Camargo, em forma de tatuagem na virilha. Ela fez há sete anos e declarou que o desenho trata da frase "G e ZC" com um coração no meio, iniciais que indicam o nome deles.