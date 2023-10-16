Fabio Assunção e Ana Verena se separam após 3 anos de casamento

Fabio Assunção e Ana Verena: relacionamento chegou ao fim Crédito: Instagram/@fabioassuncaooficial

O ator Fabio Assunção, de 52 anos, e a empresária Ana Verena, de 29, não estão mais casados e já não moram mais juntos. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa do ator.

Boatos de que o casal não estaria bem estão circulando desde setembro. Segundo o colunista Leo Dias, eles já deram entrada nos papéis de divórcio e estão passando por altos e baixos há meses.

Fabio e Ana começaram a se relacionar em meados de 2020 e se casaram em outubro daquele ano em uma cerimônia íntima com amigos e familiares. Eles são pais da pequena Alana Ayo, de 2 anos.

Além de Alana, Fabio tem outros dois filhos de relações anteriores: Ella Felipa, de 12 anos, e João Assunção, de 20.