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Fabio Assunção e Ana Verena se separam após 3 anos de casamento

Casal se uniu em outubro de 2020 e tem a pequena Alana Ayo, de 2 anos; o ator de 52 anos e a empresária, de 29, já não moram mais juntos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 18:24

Fabio Assunção e Ana Verena: relacionamento chegou ao fim
Fabio Assunção e Ana Verena: relacionamento chegou ao fim Crédito: Instagram/@fabioassuncaooficial
O ator Fabio Assunção, de 52 anos, e a empresária Ana Verena, de 29, não estão mais casados e já não moram mais juntos. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa do ator.
Boatos de que o casal não estaria bem estão circulando desde setembro. Segundo o colunista Leo Dias, eles já deram entrada nos papéis de divórcio e estão passando por altos e baixos há meses.
Fabio e Ana começaram a se relacionar em meados de 2020 e se casaram em outubro daquele ano em uma cerimônia íntima com amigos e familiares. Eles são pais da pequena Alana Ayo, de 2 anos.
Além de Alana, Fabio tem outros dois filhos de relações anteriores: Ella Felipa, de 12 anos, e João Assunção, de 20.
No Instagram, o último registro de Ana ao lado de Fabio foi publicado em janeiro, quando eles celebravam o ano novo com a filha. Recentemente, o ator decidiu retornar à universidade e está estudando Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

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