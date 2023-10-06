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Cursando Ciências Sociais, Fabio Assunção conta que tentou vestibular de Filosofia na USP

Ator está cursando graduação aos 52 anos e contou como vem sendo a experiência: ‘Não tem segredo nem mistério’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 09:29

Fabio Assunção como Humberto em
Fabio Assunção  Crédito: Globo/Estevam Avellar
Aos 52 anos, Fabio Assunção começou um novo desafio: está cursando Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). O ator contou, em entrevista à GQ Brasil, que sua primeira opção de curso era Filosofia, na USP - mas ele não passou.
"Prestei vestibular na Universidade de São Paulo em 2021. Brother, das noventa questões, acertei 48", contou. "A molécula do cosseno da tangente da raiz quadrada... A cada pergunta, perdia meia hora. E ainda passei na primeira fase!", exclamou.
"Na segunda fase, não deu. Não quis desistir e parti para as Ciências Sociais", disse Fabio. "Ela tem uma aplicação na vida que me agrada. Curso o segundo semestre, mas você começa a trabalhar com estatística, dados e textos."
"As ciências sociais e a minha profissão se encontram", ressaltou.
Ele, que é uma celebridade com quase 3 milhões de seguidores no Instagram, já usou isso ao seu favor: pediu a resposta de seguidores para uma pesquisa de uma matéria, por exemplo. Mas Fabio diz que, no dia a dia, o convívio é natural.
"Vou, faço minha aula, converso com todo mundo e pronto. Não tem segredo nem mistério."

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