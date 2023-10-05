Saulo Pôncio é internado às pressas na UTI com dores no tórax devido a embolia gasosa

Saulo Pôncio é internado às pressas na UTI Crédito: Reprodução/Instagram/@Saulo

O cantor Saulo Poncio, de 27 anos, foi internado nesta terça-feira, 3, na UTI. A informação foi compartilhada nas redes sociais nesta quarta-feira, 4.

Segundo comunicado, o artista foi hospitalizado às pressas após apresentar fortes dores no tórax, o que, posteriormente, foi diagnosticado como embolia gasosa arterial cardíaca.

"Na noite de terça-feira (3), Saulo deu entrada na emergência após sentir fortes dores no tórax. Após avaliação, os médicos desconfiaram de um possível infarto por conta da similaridade dos sintomas", disse a equipe de Saulo.

"Realizados todos os exames, Saulo foi diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca, e no momento encontra-se na UTI. Qualquer visita está proibida, e os compromissos agendados estão cancelados. Em breve, traremos atualizações", concluiu.