Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • 'Foi o período mais difícil para nós', diz Victoria Beckham sobre rumores de traição de David
Famosos

'Foi o período mais difícil para nós', diz Victoria Beckham sobre rumores de traição de David

Lançado nesta quarta-feira, 4, documentário ‘Beckham’ traz depoimentos do casal sobre os desafios após a mudança do jogador para o Real Madrid
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 14:32

David e Victoria Beckham falam sobre os rumores de traição que surgiram após a transferência do jogador para o Real Madrid
David e Victoria Beckham falam sobre os rumores de traição que surgiram após a transferência do jogador para o Real Madrid Crédito: Reuters/Folhapress
Nesta quarta-feira, 4, a Netflix lançou Beckham, uma série documental em quatro partes que traça a trajetória do jogador de futebol David Beckham. Com direção do vencedor de Fisher Stevens e produção de John Battsek, o documentário apresenta imagens de arquivo pessoal inéditas dos últimos quarenta anos, entrevistas com familiares, amigos e personalidades do esporte.
Um dos momentos de destaque da produção é quando David e Victoria Beckham falam sobre os rumores de traição que surgiram após a transferência do jogador para o Real Madrid. As alegações, que dominaram os tabloides do Reino Unido no período, foram descritas por Victoria como um dos momentos mais desafiadores do seu casamento.
"Foi o período mais difícil para nós, pois parecia que o mundo estava contra nós. E ficamos um contra o outro, para ser bem sincera", afirmou. Refletindo sobre o isolamento que sentiu durante esse período, Victoria acrescentou: "Até Madri, parecia que éramos nós contra o resto, mas estávamos juntos, conectados, tínhamos um ao outro. Mas, quando estávamos na Espanha, não parecia que tínhamos um ao outro. E foi triste."
David Beckham também compartilhou sua perspectiva sobre a mudança para a Espanha e os desafios que surgiram: "Quando eu me mudei para a Espanha foi difícil, porque eu tinha feito parte de um clube e de uma família minha carreira toda, dos 15 aos 27 anos".
A pressão da mídia e o impacto emocional dos rumores foram destacados pelo casal. Victoria relembrou o ambiente opressor criado pela mídia: "Do minuto em que abríamos a porta de manhã, a imprensa estava lá, e onde fôssemos, éramos seguidos." David complementou: "Toda vez que nós acordávamos, já sentíamos que tinha algo mais. Acho que nós dois sentimos na época que nós não estávamos perdendo um ao outro, mas nos afogando."
No meio desses desafios, Victoria revelou seus sentimentos daquele tempo, dizendo: "Se eu ressenti David? Para ser totalmente sincera, sim. Provavelmente foi a fase mais infeliz que já tive na minha vida."
No documentário, David refletiu sobre o impacto das manchetes em sua mulher: "A Victoria é tudo para mim. Vê-la magoada foi extremamente difícil. Mas, somos guerreiros. E naquela época, precisamos lutar por nós, pela nossa família. E valia a pena lutar pelo que tínhamos. E sem entrar em mais detalhes sobre os rumores de traição, ele enfatizou: "No fundo, é a nossa vida privada."
David e Victoria Beckham estão casados há 24 anos e têm quatro filhos: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. O documentario Beckham está disponível na Netflix.

Veja Também

Mulher de Kayky Brito recebe apoio da mãe em meio a rumores de separação

Lexa se pronuncia sobre repercussão de sua separação de MC Guimê

Yuri Meirelles: Anitta deixa de seguir participante de A Fazenda acusado de homofobia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados