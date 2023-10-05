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Gusttavo Lima aparece em bar em Goiânia para jogar sinuca; veja

‘Diversão foi garantida aqui’, comemorou sobrinho do proprietário do estabelecimento; sertanejo ainda comeu asinhas de frango e interagiu com clientes do local
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 14:58

Buteco do Gusttavo Lima, em Cariacica
Buteco do Gusttavo Lima, em Cariacica Crédito: Kaique Dias
O cantor Gusttavo Lima surpreendeu o dono de um bar em Goiânia e apareceu no local para jogar sinuca. Vídeos do sertanejo foram compartilhados nas redes sociais do Bar do Macgyver e do fotógrafo Luciano Magalhães, sobrinho do proprietário do estabelecimento, nesta quarta-feira, 4.
Gusttavo apareceu interagindo com clientes do bar e comendo asinhas de frango. "Estamos tomando uma (sic) aqui, jogando uma sinuca aqui, tira-gosto do Bar do Macgyver. Que pancada, meu amigo", brincou o cantor.
A notícia de que o artista estava no local começou a circular na cidade. Luciano publicou um vídeo que mostrava Gusttavo deixando o local rodeado de fãs.
"Uma noite animada no bar do Macgyver na Redenção, onde tive a incrível surpresa de ver Gusttavo Lima jogando sinuca no bar da Redenção", escreveu o fotógrafo. "A diversão foi garantida aqui."
A reportagem entrou em contato com a assessoria do artista para confirmar que Gusttavo esteve no local, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Ao g1, a equipe do artista confirmou a informação.

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