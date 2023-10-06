Paulo Vilhena ironiza rumores de romance com Sandy: 'Falta de respeito'

‘A gente achou um absurdo’, disse o ator em vídeo ao lado da mulher, Maria Luiza
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 08:16

Paulo compartilhou um registro ao lado da mulher, Maria Luiza Silveira
Paulo compartilhou um registro ao lado da mulher, Maria Luiza Silveira Crédito: Reprodução/Instagram/@vilhenap
Após o anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima, internautas passaram a repercutir rumores de que a cantora teria voltado a viver um romance com Paulinho Vilhena. O ator ironizou os boatos em vídeo nas redes sociais.
No Instagram, Paulo compartilhou um registro ao lado da mulher, Maria Luiza Silveira, e ela iniciou dizendo: "Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente veio falar de um assunto não muito agradável".
"A gente achou um absurdo, uma falta de respeito, né, amor? Muito chato." O artista mostrou a foto em que aparece ao lado de Sandy nas redes sociais e disparou: "É um absurdo. Uma falta de respeito. Fica muito chato. Fica ruim para a nossa família, para a Luiza, para mim ficou péssimo. Porque, pelo amor de Deus, olha essa testa aqui. Por que não colocaram uma foto atual? Uma falta de respeito total. Não dá. Por favor, gente, agradecemos a compreensão".
Paulo e Sandy namoraram em 2000 e ficaram juntos por sete meses.

