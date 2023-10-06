Faustão fala pela primeira vez na TV após transplante de coração

Faustão dará sua primeira entrevista após passar pelo transplante no coração Crédito: Reprodução/Instagram/@joaosilva

Um mês após passar pelo transplante no coração, Faustão dará sua primeira entrevista. A Record TV anunciou que o apresentador falou com Fabíola Reipert sobre a operação.

O comunicador detalhou seus problemas de saúde antes de entrar na fila de espera pelo órgão, além de relatar um possível retorno à TV. Trechos da entrevista serão exibidos nesta sexta-feira, 6, no Balanço Geral SP.

O programa será transmitido às 11h50 na Record. Já o bate-papo completo será disponibilizado no domingo, 8, no Domingo Espetacular às 19h45.