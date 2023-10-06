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Televisão

Faustão fala pela primeira vez na TV após transplante de coração

Apresentador irá comentar sobre possível retorno à TV em entrevista para Record TV
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 09:18

Faustão publica vídeo em hospital
Faustão dará sua primeira entrevista após passar pelo transplante no coração Crédito: Reprodução/Instagram/@joaosilva
Um mês após passar pelo transplante no coração, Faustão dará sua primeira entrevista. A Record TV anunciou que o apresentador falou com Fabíola Reipert sobre a operação.
O comunicador detalhou seus problemas de saúde antes de entrar na fila de espera pelo órgão, além de relatar um possível retorno à TV. Trechos da entrevista serão exibidos nesta sexta-feira, 6, no Balanço Geral SP.
O programa será transmitido às 11h50 na Record. Já o bate-papo completo será disponibilizado no domingo, 8, no Domingo Espetacular às 19h45.
Fausto Silva recebeu alta médica do Hospital Israelita Albert Einstein no dia 10 de setembro.

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