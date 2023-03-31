Wesley Safadão faz parceria musical com Ana Castela

Safadão em Ana Castela lançam parceria musical Crédito: Reprodução/YouTube

O cantor Wesley Safadão e a boiadeira Ana Castela estrearam a primeira parceira musical, nesta sexta-feira, 31. Intitulada "Covardia", a música já está disponível em todas as plataformas digitais e canal oficial de Safadão. Com o lançamento oficial às 12h, o clipe já conta com mais de 900 mil visualizações.

A música, que é da autoria de Kinho Chefão, Felipe Marins, Mateus Costa, Walim Sanfoneiro, fala sobre um romance sem compromisso, aquela famosa "amizade colorida". Os produtores acreditam que tem tudo para chegar ao topo das paradas.

"Seria mais fácil me esquecer, mas gosta do que eu sei fazer. Seria mais fácil me evitar, mas gosta de se enganar", diz uma parte da composição.

Wesley também gravou outras parcerias como Maiara e Maraisa, em seus novos projetos que ainda serão divulgados pelo cantor.