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Wesley Safadão faz parceria musical com Ana Castela

‘Covardia’ foi lançada nesta sexta-feira (31) e já está disponível em todas as plataformas digitais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Março de 2023 às 18:03

Safadão em Ana Castela lançam parceria musical
Safadão em Ana Castela lançam parceria musical Crédito: Reprodução/YouTube
O cantor Wesley Safadão e a boiadeira Ana Castela estrearam a primeira parceira musical, nesta sexta-feira, 31. Intitulada "Covardia", a música já está disponível em todas as plataformas digitais e canal oficial de Safadão. Com o lançamento oficial às 12h, o clipe já conta com mais de 900 mil visualizações.
A música, que é da autoria de Kinho Chefão, Felipe Marins, Mateus Costa, Walim Sanfoneiro, fala sobre um romance sem compromisso, aquela famosa "amizade colorida". Os produtores acreditam que tem tudo para chegar ao topo das paradas.
"Seria mais fácil me esquecer, mas gosta do que eu sei fazer. Seria mais fácil me evitar, mas gosta de se enganar", diz uma parte da composição.
Wesley também gravou outras parcerias como Maiara e Maraisa, em seus novos projetos que ainda serão divulgados pelo cantor.
"Eu quis muito essa parceria. A Ana é um verdadeiro furacão da música, é explosão demais. Eu tava com esse desejo de gravar com ela tem um tempo e graças a Deus deu certo, é uma das minhas grandes apostas desse meu novo momento. Eu curti demais a música, espero que vocês também gostem e coloquem pra repetir", disse Safadão.

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