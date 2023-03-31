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Caracterização

Klebber Toledo aparece caracterizado como Jesus do espetáculo 'Paixão de Cristo'

O ator compartilhou a sequência de caracterização e maquiagens para se tornar ‘Jesus’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Março de 2023 às 13:01

Klebber Toledo aparece caracterizado como Jesus do espetáculo 'Paixão de Cristo'
Klebber Toledo aparece caracterizado como Jesus do espetáculo 'Paixão de Cristo' Crédito: Instagram/@klebbertoledo
O ator Klebber Toledo, 36, compartilhou nesta quinta-feira, 30, o processo de caracterização para se transformar em Jesus na Paixão de Cristo. Casado com a também atriz Camila Queiroz, o ator postou um vídeo em seu perfil do Instagram onde mostra cada detalhe da caracterização.
Com maquiadores fazendo os flagelos, machucados e a coroa de espinhos, o vídeo foi acelerado para que os fãs pudessem acompanhar tudo - já que o processo de maquiagem é longo.
Na legenda, Klebber Toledo convida os seguidores para prestigiarem o evento, que ocorre de 1º de abril até o dia 8 de abril, em Nova Jerusalém, a 183 km de Recife, capital pernambucana.
Em sua 54ª edição, o espetáculo é original do Brasil, do escritor Plínio Pacheco. Sua primeira edição foi em 1951, na Vila de Fazenda Nova e depois passada para a cidade-teatro.
No perfil o ator também compartilhou uma foto de toda a equipe por trás da produção. Na imagem é possível ver Nelson Freitas, que interpretará Herodes, Luiza Tomé como Maria, Duda Reis, sendo Herodíades e Eriberto Leão como Pilatos. Mais de 50 pessoas estão envolvidas na peça.

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