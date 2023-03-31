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Desespero

Pai de MC Gui diz ter vivido momentos de terror durante assalto

À coluna Leo Dias, Rogerio compartilhou como foi o ocorrido na noite da última quarta-feira (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Março de 2023 às 12:16

Pai de MC Gui diz ter vivido momentos de terror em assalto
Pai de MC Gui diz ter vivido momentos de terror em assalto Crédito: Instagram/@claudiabaronesa
Na noite da última quarta-feira (29), os pais do cantor MC Gui foram vítimas de assaltantes ao saírem da clínica de estética que estão montando com o filho, na Zona Leste de São Paulo. Para a coluna Leo Dias, publicada nesta quinta (30), Rogerio disse ter vivido momentos de terror.
Segundo o jornalista, Rogerio disse que ele e Claudia Baronesa foram abordados por dois homens que levaram celulares, relógio e corrente de ouro. A polícia, conforme relata o pai de MC Gui, interviu no momento do assalto e prendeu um dos suspeitos — o outro conseguiu fugir.
Baronesa conseguiu recuperar o celular, mas os outros itens ficaram com o assaltante que fugiu. Ainda segundo Leo Dias, Rogério afirmou que, apesar do susto, os dois estão bem.
Na tarde de ontem (30), Claudia e Rogerio apareceram nas redes sociais e reafirmaram que estão bem.
"A gente ainda estava assimilando tudo o que aconteceu. Mas nós estamos aqui passando para falar para vocês que está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui salvos e vivos. O susto, o terrorismo que a gente passou ontem à noite", disse Claudia nos stories.

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