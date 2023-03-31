Pai de MC Gui diz ter vivido momentos de terror durante assalto

Pai de MC Gui diz ter vivido momentos de terror em assalto Crédito: Instagram/@claudiabaronesa

Na noite da última quarta-feira (29), os pais do cantor MC Gui foram vítimas de assaltantes ao saírem da clínica de estética que estão montando com o filho, na Zona Leste de São Paulo. Para a coluna Leo Dias, publicada nesta quinta (30), Rogerio disse ter vivido momentos de terror.

Segundo o jornalista, Rogerio disse que ele e Claudia Baronesa foram abordados por dois homens que levaram celulares, relógio e corrente de ouro. A polícia, conforme relata o pai de MC Gui, interviu no momento do assalto e prendeu um dos suspeitos — o outro conseguiu fugir.

Baronesa conseguiu recuperar o celular, mas os outros itens ficaram com o assaltante que fugiu. Ainda segundo Leo Dias, Rogério afirmou que, apesar do susto, os dois estão bem.

Na tarde de ontem (30), Claudia e Rogerio apareceram nas redes sociais e reafirmaram que estão bem.