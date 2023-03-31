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Romance confirmado

Isis Valverde e Marcus Buaiz viajam juntos para Los Angeles

Após serem flagrados em Paris, novo casal viaja junto para os Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Março de 2023 às 12:20

Marcus Buaiz e Isis Valverde
Marcus Buaiz e Isis Valverde Crédito: Reprodução Redes sociais
Marcus Buaiz e Isis Valverdes seguem juntos. Segundo Leo Dias, após serem flagrados em Paris, os dois embarcaram juntos para mais um destino internacional: Los Angeles, nos Estados Unidos.
Mas, segundo a publicação, os pombinhos não estão sozinhos! O pequeno Rael, filho da atriz com o modelo André Resende, também está em território norte-americano. 
Nas redes sociais, nenhum dos dois escondeu que está em Los Angeles — a atriz, inclusive, chegou a publicar o registro de dois drinks pelos stories e escreveu: "existe amor em LA".

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