Isis Valverde e Marcus Buaiz viajam juntos para Los Angeles

Marcus Buaiz e Isis Valverde Crédito: Reprodução Redes sociais

Marcus Buaiz e Isis Valverdes seguem juntos. Segundo Leo Dias, após serem flagrados em Paris, os dois embarcaram juntos para mais um destino internacional: Los Angeles, nos Estados Unidos.

Mas, segundo a publicação, os pombinhos não estão sozinhos! O pequeno Rael, filho da atriz com o modelo André Resende, também está em território norte-americano.