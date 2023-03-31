Isis Valverde e Marcus Buaiz viajam juntos para Los Angeles

Marcus Buaiz e Isis Valverdes seguem juntos. Segundo Leo Dias, após serem flagrados em Paris, os dois embarcaram juntos para mais um destino internacional: Los Angeles, nos Estados Unidos.
Mas, segundo a publicação, os pombinhos não estão sozinhos! O pequeno Rael, filho da atriz com o modelo André Resende, também está em território norte-americano.
Nas redes sociais, nenhum dos dois escondeu que está em Los Angeles — a atriz, inclusive, chegou a publicar o registro de dois drinks pelos stories e escreveu: "existe amor em LA".