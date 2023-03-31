André Martinelli compartilha tanquinho e incentiva a prática de esportes

O capixaba André Martinelli deseja se tornar maratonista Crédito: André Busatos/Divulgação

O capixaba André Martinelli compartilhou, nesta quinta-feira (30), uma foto nas redes sociais exibindo o tanquinho. Mas, engana-se quem pensa que o registro foi apenas para valorizar uma mudança estética. Nas redes sociais, o ex-BBB da 13ª edição publicou uma foto sem camisa e escreveu que "quando foco é na saúde o resto é consequência".

Na legenda da postagem, André destacou como o esporte é uma ótima ferramenta de bem-estar e incentivou os seguidores a escolherem uma atividade física e praticá-la.

"Quem me conhece sabe o quanto eu amo esporte, tem vários deles que já são hobby pra mim. Vou praticar com prazer. Agora o mais importante é quando entendemos que a atividade física é uma das melhores se não a melhor ferramenta de bem estar", escreveu.