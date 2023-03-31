Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Exibiu o visual

André Martinelli compartilha tanquinho e incentiva a prática de esportes

Ex-BBB capixaba comentou como a aparência física é reflexo de bons hábitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Março de 2023 às 12:55

O capixaba André Martinelli deseja se tornar maratonista
O capixaba André Martinelli deseja se tornar maratonista Crédito: André Busatos/Divulgação
O capixaba André Martinelli compartilhou, nesta quinta-feira (30), uma foto nas redes sociais exibindo o tanquinho. Mas, engana-se quem pensa que o registro foi apenas para valorizar uma mudança estética. Nas redes sociais, o ex-BBB da 13ª edição publicou uma foto sem camisa e escreveu que "quando foco é na saúde o resto é consequência".
Na legenda da postagem, André destacou como o esporte é uma ótima ferramenta de bem-estar e incentivou os seguidores a escolherem uma atividade física e praticá-la. 
"Quem me conhece sabe o quanto eu amo esporte, tem vários deles que já são hobby pra mim. Vou praticar com prazer. Agora o mais importante é quando entendemos que a atividade física é uma das melhores se não a melhor ferramenta de bem estar", escreveu.
Nos comentários, internautas parabenizaram o shape do capixaba. "No momento estou na musculação. E minha referência de corpo que quero ter é você", escreveu um internauta. 

Veja Também

BTS compartilha primeiro teaser do documentário sobre Suga, produzido pela Disney

Justiça penhora dízimos de fiéis da igreja do pastor Valdemiro Santiago

'BBB 23': Fred adota novo nome e afirma que vai investir na área do entretenimento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'
Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados